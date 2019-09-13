Из этого руководства вы узнаете, как отключить DNS по протоколу HTTPS в своем веб-браузере.

Зачем нужно отключать DNS по HTTPS?

При подключении к сети ExpressVPN ваше устройство использует DNS-серверы ExpressVPN для обработки DNS-запросов. При этом в некоторых браузерах работает функция, которая называется «DNS по HTTPS» (DoH). Из-за этой функции DNS-запросы могут обходить DNS-серверы ExpressVPN и передаваться вне защищенного VPN-туннеля, в результате чего происходят утечки DNS.

В некоторых веб-браузерах функция «DNS по HTTPS» включена по умолчанию. Чтобы ваши устройства использовали только DNS-серверы ExpressVPN, вам нужно отключить DNS по HTTPS в своем веб-браузере.

Примечание. Функция «DNS по HTTPS» недоступна в веб-браузере Safari и мобильных версиях определенных веб-браузеров.

Google Chrome

Примечание. Функция «DNS по HTTPS» недоступна в веб-браузере Chrome для iOS.

Windows, Mac и Linux

Откройте свой веб-браузер и введите chrome://settings/security. В разделе Дополнительные переместите в неактивное положение ползунок Использовать безопасный DNS-сервер.



Android

Откройте веб-браузер Google Chrome. Нажмите . Нажмите Настройки > Конфиденциальность и безопасность.

Нажмите Использовать безопасный DNS-сервер.

Переместите в неактивное положение ползунок Использовать безопасный DNS-сервер.

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Mozilla Firefox

Примечание. Функция «DNS по HTTPS» недоступна в веб-браузере Firefox для Android и iOS.

Windows, Mac и Linux

Откройте свой веб-браузер и введите about:preferences. Прокрутите экран вниз до раздела Параметры сети. Нажмите Настроить. Убедитесь, что в поле Включить DNS через HTTPS нет галочки. Нажмите OK.



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Microsoft Edge

Примечание. Функция «DNS по HTTPS» недоступна в веб-браузере Edge для iOS и Android.

Windows, Mac и Linux

Откройте свой веб-браузер и введите edge://settings/privacy. В разделе Безопасность переместите в неактивное положение ползунок Использовать безопасные DNS, чтобы указать способ просмотра сетевого адреса для веб-сайтов.



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Opera

Примечание. Функция «DNS по HTTPS» недоступна в веб-браузере Opera для Android и iOS.

Windows, Mac и Linux

Откройте свой веб-браузер и введите opera://settings/privacy. Нажмите Дополнительно. В разделе Система убедитесь, что ползунок Использовать DNS поверх HTTPS вместо системных настроек DNS в неактивном положении.



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