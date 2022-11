Questa guida mostra come disabilitare il DNS over HTTPS nel browser.

Perché disabilitare il DNS over HTTPS?

Quando sei connesso a ExpressVPN, il tuo dispositivo utilizza i server DNS di ExpressVPN per eseguire query DNS. Tuttavia, alcuni browser hanno abilitato una funzione chiamata DNS over HTTPS (DoH). Questa funzione permette alle query DNS di bypassare i server DNS di ExpressVPN ed essere eseguite al di fuori del tunnel VPN, causando l’esposizione del DNS.

Il DNS over HTTPs è abilitato di default in alcuni browser. Per essere sicuri che il proprio dispositivo utilizzi i server DNS di ExpressVPN, è necessario disabilitare il DNS over HTTPS nel browser.

Nota: La funzione DNS over HTTPS non è disponibile per Safari e nella versione mobile di alcuni browser.

Google Chrome

Nota: La funzione DNS over HTTPS non è disponibile per Chrome su iOS.

Windows, Mac, and Linux

Apri il browser e digita chrome://settings/security. Sotto Advanced, disattiva l’opzione Use secure DNS.



Android

Apri Google Chrome. Tocca . Tocca Settings > Privacy and security.

Tocca Use secure DNS.

Disattiva Use secure DNS.

Mozilla Firefox

Nota: La funzione DNS over HTTPS non è disponibile per Firefox su Android e iOS.

Windows, Mac, and Linux

Apri il browser e digita about:preferences. Scorri in basso fino a Network Settings. Clicca Settings… Assicurati che Enable DNS over HTTPS sia deselezionato. Clicca OK.



Microsoft Edge

Nota: La funzione DNS over HTTPS non è disponibile per Edge su iOS e Android.

Windows, Mac, and Linux

Apri il browser e digita edge://settings/privacy. Sotto Security, disattiva Use secure DNS to specify how to lookup the network address for websites.



Opera

Nota: La funzione DNS over HTTPS non è disponibile per Opera su Android e iOS.

Windows, Mac, and Linux

Apri il browser e digita opera://settings/privacy. Clicca Advanced. Sotto System, assicurati che Use DNS-over-HTTPS instead of the system’s DNS settings sia disattivato.



