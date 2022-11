Deze handleiding toont u hoe u DNS over HTTPS in uw browser kunt uitschakelen.

Waarom zou u DNS over HTTPS uitschakelen?

Wanneer u verbonden bent met ExpressVPN, gebruikt uw apparaat ExpressVPN’s DNS-servers om DNS-aanvragen uit te voeren. Sommige webbrowsers hebben echter een functie ingeschakeld die DNS over HTTPS (DoH) heet. Deze functie laat de DNS-aanvragen toe om ExpressVPN’s DNS-servers te omzeilen en buiten de VPN-tunnel te draaien, wat DNS-lekken veroorzaakt.

DNS over HTTPS is standaard ingeschakeld in sommige browsers. Om ervoor te zorgen dat uw apparaat ExpressVPN’s DNS-servers gebruikt, schakelt u DNS over HTTPS in uw browser uit.

Let op: De DNS over HTTPS-functie is niet beschikbaar op Safari en de mobiele versie van bepaalde browsers.

Google Chrome

Let op: De functie DNS over HTTPS is niet beschikbaar voor Chrome op iOS.

Windows, Mac en Linux

Open uw browser en voer chrome://settings/security in. Onder Geavanceerd, schakelt u Veilige DNS gebruiken uit.



Android

Open Google Chrome. Tik op . Tik op Instellingen > Privacy en beveiliging.

Tik op Veilige DNS gebruiken.

Schakel Veilige DNS gebruiken uit.

Hulp nodig?

Terug naar boven

Mozilla Firefox

Let op: De functie DNS over HTTPS is niet beschikbaar voor Firefox op Android en iOS.

Windows, Mac en Linux

Open uw browser en voer about:preferences in. Scroll omlaag naar Netwerkinstellingen. Klik op Instellingen… Zorg ervoor dat DNS over HTTPS inschakelen niet is aangevinkt. Klik op OK.



Hulp nodig?

Terug naar boven

Microsoft Edge

Let op: De functie DNS over HTTPS is niet beschikbaar voor Edge op iOS en Android.

Windows, Mac en Linux

Open uw browser en voer edge://settings/privacy in. Onder Beveiliging, schakelt u Veilige DNS gebruiken om aan te geven hoe het netwerkadres voor websites moet worden opgezocht uit.



Hulp nodig?

Terug naar boven

Opera

Let op: De DNS over HTTPS-functie is niet beschikbaar voor Opera op Android en iOS.

Windows, Mac en Linux

Open uw browser en voer opera://settings/privacy in. Klik op Geavanceerd. Onder Systeem zorgt u ervoor dat Gebruik DNS-over-HTTPS in plaats van de DNS-instellingen van het systeem is uitgeschakeld.



Hulp nodig?

Terug naar boven