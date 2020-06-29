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Bu rehber size ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricideki Akıllı Konum özelliğini nasıl kullanacağınızı ve VPN sunucusu konumlarını nasıl değiştireceğinizi gösterir.

Başlamadan önce, yönlendiriciler için ExpressVPN’i yüklediğinizden emin olun.

Akıllı Konuma Bağlanın

Varsayılan olarak, Akıllı Konum aracılığıyla sizin için en uygun deneyimi sağlayan konuma otomatik olarak bağlanırsınız. Akıllı Konum algoritması; indirme hızı, gecikme süresi ve mesafe gibi faktörlere göre konum seçer.

Diğer VPN konumlarına bağlandıktan sonra tekrar Akıllı Konuma bağlanmak isterseniz:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. seçin. Akıllı Konum altında konumu seçin.

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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Not: Doğru VPN sunucusu konumunu nasıl seçeceğinizi öğrenin.

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde giriş yapın. Konumu değiştirmek istediğiniz cihaz grubunda ögesini seçin. VPN konumları listesinde iki sekme bulunur: Önerilen ve Tüm konumlar.Önerilen sekmesi ExpressVPN’in sizin için en iyi seçenek olarak belirlediklerini gösterir. Tüm konumlar sekmesi, VPN sunucusu konumlarını bölgelere göre listeler. Sağdaki ve öğelerini seçerek listeleri genişletebilir ve daraltabilirsiniz. Daha aşağı kaydırırsanız diğer altında ek grup seçenekleri göreceksiniz: VPN yok – Bu gruptaki cihazlar herhangi bir VPN konumuna bağlanmayacak

– Bu gruptaki cihazlar herhangi bir VPN konumuna bağlanmayacak İnternet Yok – bu gruptaki cihazların internet erişimi olmayacak

– bu gruptaki cihazların internet erişimi olmayacak MediaStreamer – Bu gruptaki cihazlar MediaStreamer’a bağlanacaktır. MediaStreamer hakkında daha fazla bilgi edinin . Belirli bir VPN sunucusu konumunu aramak için arama çubuğunu da kullanabilirsiniz. Bir VPN sunucusuna bağlanmak için konumun adını seçin.

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Cihaz Gruplarını kullanarak birden fazla VPN konumuna bağlanın

Cihaz Grupları ile (yönlendiriciler için ExpressVPN v3.2.0 veya üzeri sürümlerde bulunur), her biri farklı bir VPN konumuna bağlı birden çok cihaz grubu oluşturabilir ve cihazlarınızı bu gruplara dağıtabilirsiniz. Cihaz Grupları hakkında daha fazla bilgi edinin.

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