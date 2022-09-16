ExpressVPN size daha güvenli, daha özgür ve daha keyifli bir çevrimiçi deneyim sunan çok amaçlı bir dijital hayatta kalma aracıdır.
ExpressVPN’i şunları yapmak için kullanabilirsiniz:
- Gerçek IP adresinizi maskelemek ve daha fazla gizlilikle internette gezinmek
- Özellikle güvenli olmayan herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda VPN şifrelemesi ile gizli bilgilerinizi (internet bankacılığı bilgileri veya sosyal medya şifreleri gibi) korumak
- Dünyanın neresinde olursanız olun, favori web sitelerinizin ve sosyal medya platformlarınızın engelini kaldırmak ve bunlara erişmek
- İSS yavaşlatmasını atlatmak ve daha yüksek internet hızlarının keyfini çıkarmak
- Her şeyi güvenli, anonim ve sınırsız bir şekilde izlemek ve indirmek
- İndirimler kazanmak için VPN konumunuzu değiştirmek ve çevrimiçi alışveriş yapmak