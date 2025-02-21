Belirli Aircove kullanıcıları için 30 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu makalede 30 günlük ücretsiz deneme hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Aircove’un 30 günlük ücretsiz denemesi için kimler uygundur?

ExpressVPN Aircove’un 30 günlük ücretsiz denemesi şu kişiler için mevcuttur:

Temmuz 2023 sonrası satılan her yeni Aircove. (Her Aircove ücretsiz denemeyi bir kez kullanabilir.)

ExpressVPN veya ExpressVPN ücretsiz denemesini daha önce hiç kullanmamış olan kişiler.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

30 günlük ücretsiz deneme neleri içerir?

30 günlük ücretsiz deneme, ExpressVPN Aircove’un işlevselliğine ve bir ExpressVPN aboneliğinin avantajlarına tam erişim sağlar, bunlar şunları içerir:

Aircove’a bağlı sınırsız sayıda cihazı güvence altına almak için tam VPN avantajları

Aynı anda birden fazla VPN konumu sağlayan Cihaz Grupları özelliği

Gelişmiş koruma özellikleri (ör. izleyici engelleme ve ebeveyn kontrolleri)

Tüm platformlarda (Android, iOS, Windows, Mac ve Linux) ExpressVPN uygulamalarına erişim

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

30 günlük ücretsiz denemeye nasıl kaydolabilirim?

Aircove’unuzun ilk kurulum aşamasında veya daha sonrasında Aircove hesabınızdan ExpressVPN’in 30 günlük ücretsiz denemesine kaydolabilirsiniz.

Aircove’unuzu kurmadıysanız, kurulum sırasında 30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Dene seçeneğini göreceksiniz. Şu adımları izlemeniz yeterli:

Aircove kurulumunu başlatın. 30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Dene seçeneğini seçin. E-posta adresinizi girin. Ücretsiz Denemeyi Başlat seçeneğini seçin.

Önceden Aircove’unuzu ExpressVPN’e giriş yapmadan veya ücretsiz denemeyi başlatmadan kurduysanız, şu adımları izleyin:

expressvpnrouter.com adresine gidin. Sol kenar çubuğundan VPN Seçenekleri > Hesap seçeneğini seçin. 30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Dene seçeneğini seçin. E-posta adresinizi girin. Ücretsiz Denemeyi Başlat seçeneğini seçin.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Neden 30 günlük ücretsiz deneme Aircove’ımda mevcut değil?

30 günlük ücretsiz deneme, şu nedenlerle sizin için mevcut olmayabilir:

Aircove’unuzu Temmuz 2023’ten önce satın aldınız.

Daha önce bir ExpressVPN ücretsiz denemesini kullandınız.

Zaten bir ExpressVPN aboneliğiniz var.

Ücretsiz deneme Aircove’unuzda zaten kullanıldı. (ör. ikinci el bir Aircove satın aldıysanız.)

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

30 günlük ücretsiz denemeniz sona erdi. Ne yapmalıyım?

30 günlük ücretsiz denemeniz sona erdiyse, Aircove’unuzun VPN işlevselliğini kullanmaya devam etmek için bir ExpressVPN aboneliği edinebilirsiniz.*

Bir aboneliğe kaydolmak için şu adımları izleyin:

expressvpnrouter.com adresine gidin. Sol kenar çubuğundan VPN Seçenekleri > Hesap seçeneğini seçin. Abonelik Al seçeneğini seçin.

Bu sizi, bir abonelik satın almanız için ExpressVPN web sitesine yönlendirecektir.

Alternatif olarak, ExpressVPN web sitesini ziyaret ederek doğrudan bir abonelik için kaydolabilirsiniz.

*Abonelik olmadan, Aircove VPN işlevselliği olmadan normal bir yönlendirici olarak çalışır.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön