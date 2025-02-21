30-дневный бесплатный пробный период доступен для некоторых пользователей Aircove. В этой статье найдите ответы на самые часто задаваемые вопросы о 30-дневном бесплатном пробном периоде.
Перейти к…
Кто имеет право на 30-дневный бесплатный пробный период Aircove?
Что входит в 30-дневный бесплатный пробный период?
Как подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период?
Почему 30-дневный бесплатный пробный период недоступен на моем Aircove?
Ваш пробный период истек. Что делать?
Кто имеет право на 30-дневный бесплатный пробный период Aircove?
30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN Aircove доступен для:
- Каждый новый Aircove, проданный после июля 2023 года. (Каждый Aircove может использовать бесплатный пробный период один раз.)
- Лица, которые никогда раньше не использовали ExpressVPN или бесплатный пробный период ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Что входит в 30-дневный бесплатный пробный период?
30-дневный бесплатный пробный период предоставляет полный доступ к функциональности ExpressVPN Aircove и преимуществам подписки ExpressVPN, включая:
- Полные преимущества VPN для защиты неограниченного числа устройств, подключенных к Aircove
- Функция Группы устройств, позволяющая использовать несколько VPN-локаций одновременно
- Функции продвинутой защиты (например, блокировка трекеров и родительский контроль)
- Доступ к приложениям ExpressVPN на всех платформах (Android, iOS, Windows, Mac, и Linux)
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Как подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период?
Вы можете подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN во время первоначальной настройки Aircove или позже на странице вашей учетной записи Aircove.
Если вы никогда не настраивали ваш Aircove, вы увидите опцию с надписью Попробовать бесплатно на 30 дней во время настройки. Следуйте этим шагам:
- Начните настройку вашего Aircove.
- Выберите Попробовать бесплатно на 30 дней.
- Введите ваш адрес эл. почты.
- Выберите Начать бесплатный пробный период.
Если вы ранее завершили настройку своего Aircove без входа в ExpressVPN или начала бесплатного пробного периода, выполните следующие шаги:
- Перейдите на expressvpnrouter.com.
- В левой панели выберите Параметры VPN > Учетная запись.
- Выберите Попробовать бесплатно на 30 дней.
- Введите ваш адрес эл. почты.
- Выберите Начать бесплатный пробный период.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Почему 30-дневный бесплатный пробный период недоступен на моем Aircove?
30-дневный бесплатный пробный период может быть недоступен вам, потому что:
- Вы приобрели свой Aircove до июля 2023 года.
- Вы уже использовали бесплатный пробный период ExpressVPN.
- Если у вас уже есть подписка на ExpressVPN.
- Бесплатный пробный период уже использовался на вашем Aircove. (например, если вы приобрели Aircove с рук.)
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Мой 30-дневный бесплатный пробный период истек. Что делать?
Если ваш 30-дневный бесплатный пробный период истек, вы можете подписаться на подписку ExpressVPN, чтобы продолжать пользоваться функциями VPN на вашем Aircove.*
Чтобы подписаться на подписку, выполните следующие шаги:
- Перейдите на expressvpnrouter.com.
- В левой панели выберите Параметры VPN > Учетная запись.
- Выберите Получить подписку.
Это перенаправит вас на веб-сайт ExpressVPN для покупки подписки.
Кроме того, вы можете посетить веб-сайт ExpressVPN, чтобы подписаться на подписку непосредственно.
*Без подписки Aircove работает как обычный роутер без функциональности VPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.