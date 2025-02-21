30-дневный бесплатный пробный период доступен для некоторых пользователей Aircove. В этой статье найдите ответы на самые часто задаваемые вопросы о 30-дневном бесплатном пробном периоде.

Кто имеет право на 30-дневный бесплатный пробный период Aircove?

30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN Aircove доступен для:

Каждый новый Aircove, проданный после июля 2023 года. (Каждый Aircove может использовать бесплатный пробный период один раз.)

Лица, которые никогда раньше не использовали ExpressVPN или бесплатный пробный период ExpressVPN.

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Что входит в 30-дневный бесплатный пробный период?

30-дневный бесплатный пробный период предоставляет полный доступ к функциональности ExpressVPN Aircove и преимуществам подписки ExpressVPN, включая:

Полные преимущества VPN для защиты неограниченного числа устройств, подключенных к Aircove

Функция Группы устройств, позволяющая использовать несколько VPN-локаций одновременно

Функции продвинутой защиты (например, блокировка трекеров и родительский контроль)

Доступ к приложениям ExpressVPN на всех платформах (Android, iOS, Windows, Mac, и Linux)

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Как подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период?

Вы можете подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN во время первоначальной настройки Aircove или позже на странице вашей учетной записи Aircove.

Если вы никогда не настраивали ваш Aircove, вы увидите опцию с надписью Попробовать бесплатно на 30 дней во время настройки. Следуйте этим шагам:

Начните настройку вашего Aircove. Выберите Попробовать бесплатно на 30 дней. Введите ваш адрес эл. почты. Выберите Начать бесплатный пробный период.

Если вы ранее завершили настройку своего Aircove без входа в ExpressVPN или начала бесплатного пробного периода, выполните следующие шаги:

Перейдите на expressvpnrouter.com. В левой панели выберите Параметры VPN > Учетная запись. Выберите Попробовать бесплатно на 30 дней. Введите ваш адрес эл. почты. Выберите Начать бесплатный пробный период.

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Почему 30-дневный бесплатный пробный период недоступен на моем Aircove?

30-дневный бесплатный пробный период может быть недоступен вам, потому что:

Вы приобрели свой Aircove до июля 2023 года.

Вы уже использовали бесплатный пробный период ExpressVPN.

Если у вас уже есть подписка на ExpressVPN.

Бесплатный пробный период уже использовался на вашем Aircove. (например, если вы приобрели Aircove с рук.)

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Мой 30-дневный бесплатный пробный период истек. Что делать?

Если ваш 30-дневный бесплатный пробный период истек, вы можете подписаться на подписку ExpressVPN, чтобы продолжать пользоваться функциями VPN на вашем Aircove.*

Чтобы подписаться на подписку, выполните следующие шаги:

Перейдите на expressvpnrouter.com. В левой панели выберите Параметры VPN > Учетная запись. Выберите Получить подписку.

Это перенаправит вас на веб-сайт ExpressVPN для покупки подписки.

Кроме того, вы можете посетить веб-сайт ExpressVPN, чтобы подписаться на подписку непосредственно.

*Без подписки Aircove работает как обычный роутер без функциональности VPN.

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