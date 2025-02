En 30-dages gratis prøveperiode er tilgængelig for udvalgte Aircove-brugere. Find svar på de mest stillede spørgsmål om 30-dages gratis prøveperiode i denne artikel.

Hvem er berettiget til Aircove’s 30-dages gratis prøveperiode?

ExpressVPN Aircove’s 30-dages gratis prøveperiode er tilgængelig for:

Hver ny Aircove solgt efter juli 2023. (Hver Aircove kan bruge gratis prøveperioden én gang.)

Personer, der aldrig har brugt ExpressVPN eller en ExpressVPN gratis prøveperiode før.

Hvad er inkluderet i 30-dages gratis prøveperioden?

30-dages gratis prøveperiode giver dig fuld adgang til funktionaliteten af ExpressVPN Aircove og fordelene ved et ExpressVPN-abonnement, herunder:

Fuld VPN-fordele til at sikre et ubegrænset antal enheder forbundet til Aircove

Enhedsgrupper funktion som tillader flere VPN-placeringer samtidig

Avanceret beskyttelse funktioner (f.eks., blokering af trackere og forældrekontrol)

Adgang til ExpressVPN apps på alle platforme (Android, iOS, Windows, Mac og Linux)

Hvordan tilmelder jeg mig 30-dages gratis prøveperioden?

Du kan tilmelde dig 30-dages gratis prøveperiode af ExpressVPN under din Aircove’s initiale opsætning eller senere på din Aircove’s konto side.

Hvis du aldrig har opsat din Aircove, vil du se en mulighed som siger Prøv gratis i 30 dage under opsætningen. Følg disse trin:

Start din Aircove opsætning. Vælg Prøv gratis i 30 dage. Angiv din e-mailadresse. Vælg Start gratis prøveperiode.

Hvis du tidligere har afsluttet opsætningen af din Aircove uden at logge på ExpressVPN eller starte en gratis prøveperiode, følg disse trin:

Gå til expressvpnrouter.com. På venstre sidebjælke, vælg VPN-indstillinger > Konto. Vælg Prøv gratis i 30 dage. Angiv din e-mailadresse. Vælg Start gratis prøveperiode.

Hvorfor er 30-dages gratis prøveperiode ikke tilgængelig på min Aircove?

30-dages gratis prøveperiode er måske ikke tilgængelig for dig, fordi:

Du købte din Aircove før juli 2023.

Du har tidligere brugt en ExpressVPN gratis prøveperiode.

Hvis du allerede har et ExpressVPN-abonnement.

Den gratis prøveperiode blev allerede brugt på din Aircove. (f.eks., hvis du har købt en brugt Aircove.)

Min 30-dages gratis prøveperiode er udløbet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis din 30-dages gratis prøveperiode er udløbet, kan du tilmelde dig et ExpressVPN-abonnement for at fortsætte med at nyde VPN-funktionaliteten på din Aircove.*

For at tilmelde dig et abonnement skal du følge disse trin:

Gå til expressvpnrouter.com. På venstre sidebjælke, vælg VPN-indstillinger > Konto. Vælg Få abonnement.

Dette vil føre dig til ExpressVPN’s hjemmeside for at købe et abonnement.

Alternativt kan du besøge ExpressVPN’s hjemmeside for at tilmelde dig et abonnement direkte.

*Uden et abonnement fungerer Aircove som en almindelig router uden VPN-funktionalitet.

