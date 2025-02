En 30-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig for utvalgte Aircove-brukere. Finn svar på de mest stilte spørsmålene om 30-dagers gratis prøveperiode i denne artikkelen.

Hvem er kvalifisert for Aircove sin 30-dagers gratis prøveperiode?

ExpressVPN Aircove sin 30-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig for:

Hver nye Aircove solgt etter juli 2023. (Hver Aircove kan bruke den gratis prøveperioden én gang.)

Individer som aldri har brukt ExpressVPN eller en ExpressVPN gratis prøveperiode før.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hva er inkludert i 30-dagers gratis prøveperiode?

30-dagers gratis prøveperiode gir deg full tilgang til funksjonaliteten til ExpressVPN Aircove og fordelene med et ExpressVPN-abonnement, inkludert:

Full VPN-fordeler for å sikre et ubegrenset antall enheter tilkoblet Aircove

Enhetsgrupper-funksjonen som tillater flere VPN-lokasjoner samtidig

Avanserte beskyttelsesfunksjoner (f.eks. blokkering av sporing og foreldrekontroll)

Tilgang til ExpressVPN-apper på alle plattformer (Android, iOS, Windows, Mac og Linux)

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hvordan registrerer jeg meg for 30-dagers gratis prøveperiode?

Du kan registrere deg for 30-dagers gratis prøveperiode av ExpressVPN under Aircove sin første oppsett eller senere på Aircove sin kontoside.

Hvis du aldri har satt opp din Aircove, vil du se et alternativ som sier Prøv gratis i 30 dager under oppsettet. Følg disse trinnene:

Start oppsettet av Aircove. Velg Prøv gratis i 30 dager. Legg til e-postadressen din. Velg Start gratis prøveperiode.

Hvis du tidligere har fullført oppsettet av Aircove uten å logge inn på ExpressVPN eller starte en gratis prøveperiode, følg disse trinnene:

Gå til expressvpnrouter.com. På venstre sidefelt, velg VPN-alternativer > Konto. Velg Prøv gratis i 30 dager. Legg til e-postadressen din. Velg Start gratis prøveperiode.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hvorfor er ikke 30-dagers gratis prøveperiode tilgjengelig på min Aircove?

30-dagers gratis prøveperiode kan være utilgjengelig for deg fordi:

Du kjøpte din Aircove før juli 2023.

Du har brukt en ExpressVPN gratis prøveperiode før.

Du har allerede et ExpressVPN-abonnement.

Den gratis prøveperioden ble allerede brukt på din Aircove. (f.eks. hvis du kjøpte en brukt Aircove.)

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Min 30-dagers gratis prøveperiode er utløpt. Hva bør jeg gjøre?

Hvis din 30-dagers gratis prøveperiode er utløpt, kan du registrere deg for et ExpressVPN-abonnement for å fortsette å nyte VPN-funksjonaliteten til din Aircove.*

For å registrere deg for et abonnement, følg disse trinnene:

Gå til expressvpnrouter.com. På venstre sidefelt, velg VPN-alternativer > Konto. Velg Få abonnement.

Dette vil ta deg til ExpressVPN-nettsiden for å kjøpe et abonnement.

Alternativt kan du besøke ExpressVPN-nettsiden for å registrere deg for et abonnement direkte.

*Uten et abonnement fungerer Aircove som en vanlig ruter uten VPN-funksjonalitet.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen