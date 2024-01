De netwerkbeveiligingsfunctie van ExpressVPN houd je gegevens veilig, zelfs als je VPN-verbinding onverwacht wegvalt. Deze handleiding laat zien hoe netwerkbeveiliging werkt in de ExpressVPN-app voor iOS.

NB: Voor iOS wordt netwerkbeveiliging alleen ondersteund in iOS 14 en hoger. Netwerkbeveiliging is ook beschikbaar in de ExpressVPN-app voor Android. De ExpressVPN-apps voor Windows, Mac, Linux en routers hebben een soortgelijke functie, Network Lock.

Wat is netwerkbeveiliging?

Een VPN helpt bij het beveiligen en anonimiseren van je netwerkverkeer. Als ExpressVPN onverwacht de verbinding op je iOS-apparaat verbreekt, blokkeert de netwerkbeveiligingsfunctie in de app automatisch je internet. Dit beschermt je IP-adres en andere gevoelige informatie tegen blootstelling. Zodra je VPN-verbinding is hersteld, heb je weer toegang tot het internet.

NB: Als de VPN handmatig wordt verbroken, zal de netwerkbeveiliging de internetverbinding niet blokkeren.

Hoe gebruik je netwerkbeveiliging

Netwerkbeveiliging is standaard ingeschakeld in de ExpressVPN-app voor iOS om je internet veilig te houden.

Zodra je VPN-verbinding wegvalt, blokkeert netwerkbeveiliging de internettoegang en toont een bericht met “Kan niet verbinden”, “Aan het verbinden” of “Opnieuw aan het verbinden”.

CarPlay, AirDrop, Apple Watch of mediacasting werkt niet

Netwerkbeveiliging kan bepaalde functies op je niet-cellulaire Apple Watch of iOS-apparaat verstoren, zoals AirDrop, CarPlay, mediacasting (AirPlay) en persoonlijke hotspots, vooral als je op een oudere versie van iOS zit. Als je problemen hebt met deze functies en de laatste versie van iOS gebruikt, kun je het beste de netwerkbeveiliging uitschakelen.

Hoe schakel je netwerkbeveiliging uit:

Tik in de ExpressVPN-app for iOS op Opties. Tik op Instellingen > Netwerkbeveiliging. Schakel Internet blokkeren wanneer niet (opnieuw) kan worden verbonden met VPN uit.

