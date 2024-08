ExpressVPNs nettverksbeskyttelsesfunksjon holder dataene dine trygge selv om VPN-tilkoblingen din uventet faller ut. Denne veiledningen vil vise deg hvordan nettverksbeskyttelse fungerer i ExpressVPN-appen for iOS.

Merk: For iOS støttes bare i iOS 14 og nyere. Nettverksbeskyttelse er også tilgjengelig i ExpressVPN-appen for Android. ExpressVPN-appene for Windows, Mac, Linux og rutere har en liknende funksjon, Network Lock.

Hva er nettverksbeskyttelse?

Et VPN bidrar til å sikre og anonymisere nettverkstrafikken din. Hvis ExpressVPN uventet kobler fra på iOS-enheten din, vil nettverksbeskyttelsesfunksjonen i appen automatisk blokkere internett. Dette beskytter IP-adressen din og annen sensitiv informasjon mot å bli eksponert. Så snart VPN-tilkoblingen er gjenopprettet, får du igjen tilgang til internett.

Merk: Hvis VPN-et kobles fra manuelt, vil ikke nettverksbeskyttelsesfunksjonen blokkere internettilkoblingen.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik bruker du nettverksbeskyttelse

Som standart er nettverksbeskyttelse aktivert i ExpressVPN-appen for iOS for å holde internettilkoblingen din trygg.

Så snart VPN-tilkoblingen din faller ut, blokkerer nettverksbeskyttelse internettilgangen og viser deg en melding som sier «Kan ikke koble til», «Kobler til» eller «Kobler til på nytt».

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

CarPlay, AirDrop, Apple Watch eller mediakasting fungerer ikke

Nettverksbeskyttelse kan forstyrre visse funksjoner på iOS-enheten din, som AirDrop, CarPlay, Apple Watch, mediakasting (AirPlay) og delt internett, spesielt om du bruker en eldre versjon av iOS. Hvis du har problemer med disse funksjonene og bruker den nyeste versjonen av iOS, ønsker du kanskje å slå av nettverksbeskyttelse.

Slik deaktiverer du nettverksbeskyttelse

I ExpressVPN-appen for iOS, trykk på Valg. Trykk på Andre innstillinger > Nettverksbeskyttelse. Veksle Blokker internett når VPN-tilkoblingen blir avbrutt til av.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen