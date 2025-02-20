Yeni mi başlıyorsunuz
- Hangi Android sürümünü kullandığınızı nasıl öğrenebilirsiniz
- Android 5.0 ve üstü için ExpressVPN nasıl kurulur
- Android TV’ler ve Android TV kutularında ExpressVPN nasıl kurulur
- Fakat Android cihazınızda APK yüklemelerini etkinleştirmeniz gerekiyor
- Android’de Kodi’yi ExpressVPN ile kullanma
Android’de ExpressVPN kullanma
- Ağ Koruması: VPN bağlantısı düştüğünde internetinizi güvende tutun
- Otomatik bağlan: Güvenilmeyen ağlarda güvende kalın
Sorun giderme
- Android’de bağlantı sorunlarını veya hata mesajlarını çözme
- ExpressVPN’i kurarken Android cihaz ekranına dokunulamıyor