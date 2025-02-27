Android için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu kılavuz, hangi Android sürümünü kullandığınızı nasıl bulacağınızı gösterecektir. ExpressVPN Android uygulaması‘nın en yeni sürümünü kullanmak için Android 5.0 veya üzeri bir sürüm gerekir.

Cihazınıza uygun talimatları izleyin:

Google Pixel telefonlar

Ayarlar‘ı açın. Sistem > Gelişmiş > Sistem güncellemesi‘ne dokunun. Android sürümünüzü görün.

Çoğu Samsung telefon

Ayarlar‘ı açın. Telefon hakkında‘ya dokunun. Yazılım bilgisi‘ne dokunun. Android sürümünüzü görün.

Android TV veya Google TV

Eğer uyumlu bir Android sürümü kullanıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını kullanabilir ve en güncel sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Eğer Android 4.4 veya daha düşük bir sürüm kullanıyorsanız, en yeni güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerine sahip olan ExpressVPN uygulamasının yeni sürümünü çalıştırmak için işletim sisteminizi güncelleyin.

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