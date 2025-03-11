Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını kurduğunuzda ekran çalışmayı durdurursa, muhtemelen bir ekran filtresi uygulaması kullanıyorsunuz. Bazı Android sürümlerinde uygulanan bir ekran filtresi, tehlikeli öğeleri açmanızı önlemek için ekrana dokunmanızı engelleyecektir.

Bu sorunu çözmek için, Android cihazınızda aktif olan ekran filtresi uygulamasını devre dışı bırakın ve Android cihazınızda ExpressVPN kurulumuna devam edin.

Sorun devam ederse, .