ExpressVPN Keys'deki Yenilikler
Sade, güvenli, sınırsız
Yerleşik şifre yöneticiniz yeni özelliklerle doldu ve bunları kullanmanız için sabırsızlanıyoruz, ve hatta önümüzdeki haftalarda daha da fazlası gelecek.
Her yayımlamada Keys deneyiminizi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Ne de olsa Keys'i ExpressVPN'e sorunsuz bir şekilde entegre olması için tasarlayarak size kullanması kolay olduğu kadar aynı zamanda sahip olması harika bir güçlü şifre koruması sağladık.
Hadi bu özelliklerin bazılarını ve en heyecan verici güncellemeleri inceleyelim.
En yeni güncellemeler
Güvenli notlar ve kredi kartları
Sık kullandığınız sigorta belgeleri ve kartlar gibi hassas verileri tek bir yerde koruyun. Artık iOS veya Android cihazınızdan Keys kasanıza notlar ve kredi kartı bilgilerini ekleyebilirsiniz.*
Ayrıca, güvenlik için konfordan feragatr etmek zorunda değilsiniz. Keys'de saklanan her şey şifrelenir ve cihazlarınızdan kolayca erişilebilir.
*Keys tarayıcı uzantısından kayıtlı notları ve kredi kartlarını görüntüleyebilirsiniz ve yakında buradan da ekleyebileceksiniz.
Keys, Cure53 tarafından denetlendi
Keys'i iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasının yanı sıra Keys tarayıcı uzantısı dahil tüm platformlarda bağımsız bir şekilde denetlemesi için siber güvenlik firması Cure53'ü davet ettik.
Pozitif bulgular, Keys'in güçlü güvenlik altyapısını doğruluyor ve dahili testimizin haricinde onaylıyor.
Veri ihlali takibi
Giriş bilgileriniz, veri ihlalleri nedeniyle korumasız kalabilir ve hassas bilgileriniz riskte olabilir. Keys sizi ele geçirilen hesaplar için iki yöntemle uyarabilir.
Kaydedilen şifreleriniz veri ihlallerinde ele geçirilmişse; Şifre Sağlığı özelliği bölümündeki Ele Geçirilmiş Şifreler altında bir uyarı alacaksınız. Ayrıca, e-posta adresinizi girerek o adres ile ilişkili herhangi bir verinin bir veri ihlalinde ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edebilirsiniz. Ele geçirilmişse endişelenmeyin; Keys, hesaplarınızı korumak için adım adım rehberlik edecek.
Keys'in özellikleri
Şifre Sağlığı
Genel hesap güvenliğinizi geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanan Şifre Sağlığı özelliği, bir güvenlik skoru üzerinden şifre güvenliğinizin değerlendirmesini sunmanın yanı sıra bunu geliştirmek için ipuçları ve rehberlik sunar.
Güvenlik skorunuz şunlardan etkilenir:
Hassas bilgileri riske atan ele geçirilmiş şifreler
Hem insanlar hem bilgisayarlar tarafından kolayca tahmin edilebilen veya kırılabilen zayıf şifreler
Saldırganlara aynı şifreyi paylaşan tüm hesaplarınıza erişim sağlayan tekrar kullanılan şifreler
Siz ve web sitesi arasında geçen verilerin şifrelenmemesi nedeniyle güvenli olmayan URL'ler
Şifre Sağlığı özelliğine erişmek için en az bir giriş bilgisi ekleyin ve sonra Keys ekranının sağ üst köşesindeki sayı simgesine dokunun.
Not: Şifre Sağlığı özelliği yalnızca Android ve iOS için ExpressVPN Keys'de mevcuttur ve yakında Keys tarayıcı uzantısında kullanılabilecek.
Gelişmiş Şifre Oluşturucu
Keys halihazırda güçlü, özgün ve rastgele şifreler oluşturmanıza yardımcı olacak bir şifre oluşturucu ile birlikte geliyor. Artık farklı web sitelerinin ve uygulamaların şifre gereksinimlerini karşılamak için özel yönergeler ayarlayabilirsiniz. Şifrenin uzunluğunu ayarladığınızda ve kriterleri belirlediğinizde güçlü, özel şifreniz hazır olacaktır.
Diğer şifre yöneticilerinden giriş bilgilerini aktarın
Farklı bir şifre yöneticisinden mi geçiş yapıyorsunuz? Keys; Chrome, 1Password ve daha fazlası gibi popüler hizmetlerdeki giriş bilgilerini aktarmayı destekler. Giriş bilgilerinizi nasıl aktaracağınızı öğrenin, bunu iOS ve Android için ExpressVPN uygulamasının yanı sıra Chrome tarayıcı uzantısından da gerçekleştirebilirsiniz.
Otomatik doldurma iyileştirmeleri
Android veya iOS cihazınızda giriş bilgilerinizi otomatik olarak doldurma sırasında, Keys artık diğer tüm ilgili alanlar için kaydedilen giriş bilgilerini önerecek. Örneğin, Apple.com sitesine giriş yapıyorsanız Keys artık iCloud.com için kaydedilen giriş bilgilerini önerecek.
Keys ayrıca oltalama saldırılarına karşı korumaya da yardımcı olur. Bir giriş bilgisini kaydettiğinizde, Keys ilgili URL'yi kaydedecek. Kullandığınız site güvenli değilse veya Keys'de kaydedilen URL ile eşleşmiyorsa giriş bilgilerinizi otomatik olarak doldurmayacak ve böylece giriş bilgilerinizi dolandırıcılık sitelerine girmenizi önleyecek.
Giriş bilgilerinize kısa notlar ekleyin
Giriş bilgilerinize önemli detaylar eklemek için yeni bir alan ekledik. Kurtarma kodları, güvenlik sorularının yanıtları veya güvenli bir şekilde kaydetmek istediğiniz giriş bilgisi hakkında herhangi bir ek bilgi için oldukça faydalıdır.
Otomatik kilitleme süresini özelleştirin
Artık uygulamadan çıktığınızda Keys'in açık olarak kaldığı süreyi değiştirebilirsiniz. Bu, ani olarak uygulamalar arasında geçmeniz gerektiği durumlarda mükemmeldir.
Ama endişelenmeyin; kasanızdaki her şey, Keys'in kilidi açık olduğunda bile şifrelenmiş olmaya devam edecektir. Örneğin, giriş bilgileriniz yalnızca onları görmek veya otomatik olarak doldurmak istediğinizde şifreleri çözülür.
Varsayılan otomatik kilitleme süresi 5 dakikadır, bunu uygulamada Şifre Yöneticisi Ayarları > Güvenlik > Uygulamayı terk ederken otomatik kilitle üzerinden değiştirebilirsiniz.
Ne düşündüğünüzü paylaşın
Keys'i ve özelliklerini şu ana kadar beğendiniz mi? Sevseniz de sevmeseniz de düşüncelerinizi duymak isteriz. Şifre yöneticimizin, rakipleri arasında en iyisi olduğundan emin olmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.
Bir sonraki güncellemede görmek istediğiniz bir özellik var mı? Aşağıdan bizimle paylaşın!