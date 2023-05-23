Yerleşik şifre yöneticiniz yeni özelliklerle doldu ve bunları kullanmanız için sabırsızlanıyoruz, ve hatta önümüzdeki haftalarda daha da fazlası gelecek.

Her yayımlamada Keys deneyiminizi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Ne de olsa Keys'i ExpressVPN'e sorunsuz bir şekilde entegre olması için tasarlayarak size kullanması kolay olduğu kadar aynı zamanda sahip olması harika bir güçlü şifre koruması sağladık.

Hadi bu özelliklerin bazılarını ve en heyecan verici güncellemeleri inceleyelim.