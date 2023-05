“Jag är din far.”

Det må tyckas vara ett enkelt citat, men för fans över hela världen innebär meningen en evig kamp om det goda och onda i en galax långt, långt borta. Den frammanar bilder av krigande rymdskepp i en symfoni av laserstrålar och krig som utspelar sig mellan otaliga raser på grönskande planeter eller i torra ökenlandskap.

Redan sedan den mullrande biodebuten 1977 har George Lucas idésprudlande Star Wars tagit sig långt. Det har tillkommit många nya titlar och karaktärer, så många att det rentav är omöjligt att hålla koll på alla. Vi känner alla till Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi och Chewbacca och kanske har du även koll på Mandalorian och Ahsoka Tano. Men hur är det med skurkar som Cad Bane eller Bossk’wassak’Cradossk?

Vi har samlat alla filmer och serier i kronologisk ordning från Star Wars-universumet som en honnör till den kommande Star Wars-dagen, den fjärde maj, 2023 som vi alla längtar efter. Dagen är jubileumsdag för Star Wars-filmen — Jedins återkomst, som kom ut för exakt 40 år sedan. Slaget om dödsstjärnan (även kallad Slaget vid Yavin) markerar en historisk händelse i Star Wars-tidslinjen. Den går att jämföra med mänsklighetens skifte mellan f.Kr. och e.Kr. Det är därför den Galaktiska standardkalendern använder sig av förkortningen “BBY” (Before the Battle of Yavin, eller Innan slaget vid Yavin på svenska) och “ABY” (After the Battle of Yavin, eller Efter slaget vid Yavin på svenska).

Må kraften vara med dig!

Redaktörens anmärkning: för fullständighetens skull gör denna sammanslagning av verk inte skillnad på det som tillhör Star Wars Canon eller Legends. Vi tittade på filmerna och serierna på deras originalspråk och citaten som nämns i det här inlägget översattes av vårt team.

Dawn of the Jedi (25.793 BBY)

Det finns ännu inte så mycket att säga om den kommande filmen regisserad av Logan-regissören James Mangold. Det vi vet är dock att filmen kommer fokusera på Jedins härkomst. Där kommer vi få följa med en mycket speciell karaktärs försök att använda sig av Kraften för första gången. Preliminärt releasedatum är i december 2025.

Kända citat: Tålamod, du måste ha, min unga Padawan. — Yoda

Kategori: Film

Releasedatum: December 2025

The Acolyte (132 BBY)

Den nya serien kommer att släppas på Disney+ år 2024. I den nya serien kommer producenten Leslye Headland ta med oss till en mörk och mystisk galax där den Mörka Sidan av Kraften har övertaget. Trots det befinner sig den Galaktiska Republiken i sin vagga och Jediorden har redan mycket makt.

Som rangers är Jedimästarna utsedda att försvara Republikens yttre gränser och säkerställa att freden upprätthålls. Här kommer även en ung Yoda spela en roll. The Aolyte utspelar sig under samma tid och kretsar runt en ung Sith-lärling. I mörket kommer Sithen återuppstå och påbörja förgörelsen av den Höga Republikens era.

Kända citat: Fred är en lögn, det finns bara begär — Sith Code

Kategori: TV-show

Releasedatum: 2024

Star Wars: Unga Jedi på äventyr (okänt årtal)

En förlängning av Lucasfilm Animations franschise-kedja är en animerad serie skapad för den yngre publiken. Serien utspelar sig i den Höga Republiken där vi får följa en grupp unga lärlingar i sin strävan efter Kraften. Den har premiär på Star Wars-dagen, den fjärde maj, 2023.

Kända citat: Att vara en Jedi innebär att se sanningen i vitögat och göra ett val. Sprid ljus, eller mörker, Padawan. Var ett ljus, eller var natten. — Yoda

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: 4 maj, 2023

Star Wars: Tales of the Jedi (36-19 BBY)

Tales of the Jedi, som är skriven av Dave Filoni utforskar två Jedi-berättelser om välkända karaktärer från Star Wars uppföljande trilogi. Den ena är tillägnad den unga Ahsoka Tano och den andra till den unge Count Dooku innan han gick med i Darth Sidious och gick över till den Mörka Sidan.

Kända citat: Mäktig har du blivit Dooku, den mörka sidan jag känner i dig. — Yoda

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: 26 oktober, 2022

Star Wars Episode I: Det mörka hotet (32 BBY)

I den första delen av den föregångna trilogin finns det ännu inget Imperium. Däremot finns den minst lika obehagliga Handelsorganisationen som satt upp blockader runt den oregerliga planeten Naboo.

Jedin Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) och hans lärling Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) har fått i uppdrag att lösa konflikten. Under deras äventyr får vi även träffa några kända karaktärer, som R2-D2 och den unge racerföraren Anakin Skywalker (som snart kommer att gå över till den Mörka Sidan). Detta stjärnspäckade mästerverk inkluderar även Natalie Portman och Samuel L. Jackson.

Kända citat: Har du aldrig vunnit ett race? — Padmé Naberrie (Drottning Amidala)

Kategori: Film

Releasedatum: 19 augusti, 1999

Star Wars Episode II: Klonerna anfaller (22 BBY)

Under tiden som Obi-Wan Kenobi har händerna fulla med att träna upp den hetlevrade unga mannen Anakin Skywalker till att bli en Jediriddare, har en ny konflikt börjat pyra. När Senator Amidala med nöd och näppe överlever en attack blir Obi-Wan och Anakin inkallade för att hjälpa till. På en avlägsen planet upptäcker de den mystiske ledaren av fiendeorganisationen Separatistrådet och en enorm armé av kloner. Samtidigt har Anakin börjat få känslor för den vackra exdrottningen.

Kända citat: Du verkar lite nervig. — Obi-Wan Kenobi

Kategori: Film

Releasedatum: 12 maj, 2002

Star Wars: The Clone Wars (22-19 BBY)

Galaxen vacklar fortfarande efter klonernas krig mellan Republiken och Separatistrådet. På den yttre kanten riskerar situationen att förvärras för Republiken eftersom Separatistrådet har kidnappat Roota, Jabba the Hutts son. De försöker få honom att gå över till deras sida. Men Republiken skickar sina starkaste Jediriddare för att rädda Roota.

Filmen representerar debuten för serien med samma namn, den som har hela 7 (!) säsonger och som utspelar sig runt krigstiden för Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi och Yoda, samtidigt som man åter introducerar Anakins lärling Ahsoka Tano och Kapten Rex till Star Wars ursprungliga berättelse.

Kända citat: En läxa som tas tillvara är kunskap som varar. — Ahsoka

Kategori: Datoranimerad film och efterföljande TV-show

Releasedatum: 3 oktober, 2008

Star Wars Episode III: Mörkrets hämnd (19 BBY)

Klonkriget rasar fortfarande. När Chancellor Palpatine kidnappas av Separatistrådet gör de två Jediriddarna Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker ett vågat räddningsförsök. De lyckas med fritagningen av Palpatine, men sprickan mellan honom och Jedirådet växer. Den ambitiöse Anakin, som ständigt känner sig förbisedd av Jedirådet och börjar mer och mer dras till den korrupte kanslerns sida.

Kända citat: Om du inte är på min sida är du min fiende. — Anakin Skywalker

Kategori: Film

Releasedatum: 19 maj, 2005

Star Wars: Uslingarna (19-18 BBY)

Denna annorlunda version av klonsoldater som första gången introducerades i Star Wars: Klonerna anfaller, är en efterföljare till ursprungsfilmen. I serien får vi följa Clone Unit 99 som antar sig legosoldatuppdrag där varje medlem har en unik och ovanlig förmåga. Kul fakta: Dee Bradley Baker är rösten åt alla medlemmar i Uslingarna.

Kända citat: Jag hade hoppats på hela truppen, men du duger. — Crosshair

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: 4 maj, 2021

Star Wars: Droids (15 BBY)

Star Wars: Droids är en av de tidigaste TV-serierna som någonsin gjorts för franschisekedjan och den utspelar sig precis innan en annan viktig del i serien. I TV-serien får vi följa R2-D2 och C-3-PO när de bekämpar gangsters, pirater och andra skurkar. I serien betjänar R2-D2 och C-3-PO flera nya mästare och genomgår både konstiga och svåra äventyr.

Kända citat: Roger, roger. — i stort sett varje krigsdroid någonsin

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: 7 september, 1985 – 7 juni, 1986

Solo: A Star Wars Story (13-10 BBY)

En ung Han Solo sparkas från Imperia Flight Academy på grund av att han är en uppkäftig typ som inte är något fan av auktoriteter. Istället går han med i en grupp smugglare vars uppdrag är att stjäla värdefull koaxialium. Som sällskap har Solo sin vän Chewbacca, en 190 år gammal Wookie. I sökandet efter ett perfekt skepp för deras uppdrag stöter gruppen på Lando Calrissian – ägaren till Millennium Falcon.

Kända citat: Är du 190 år gammal? Du ser riktigt bra ut! — Han Solo

Kategori: Film

Releasedatum: 24 maj, 2018

Obi-Wan Kenobi (9 BBY)

Handlingen utspelar sig ungefär 10 år efter händelserna i Mörkrets hämnd. Vi får följa Jedimästaren Obi-Wan Kenobi när han gömmer sig på ökenplaneten Tatooine där han befinner sig för att vaka över Luke Skywalker. Under tiden han försöker att hålla sig gömd konfronteras Obi-Wan med sitt förflutna och sina gamla fiender, bland annat Darth Vader. Serien skildrar det emotionella drama och de inre konflikter som uppstår inom Obi-Wan när han försöker att bibehålla maktbalansen samtidigt som han ska hålla din identitet dold.

Kända citat: Hallå där — Obi-Wan Kenobi

Kategori: TV-show

Releasedatum: 27 maj – juni 22, 2022

Andor (5-0 BBY)

I den här serien får vi följa karaktären Cassian Andor, som senare kommer att bli omnämnd i Rogue One: A Star Wars Story och som skildrar Andors tidigare äventyr. Karaktären genomgår en transformation – från elak laglös till lojal kämpe för uppbrottet mot det Galaktiska Imperiet. Han får hjälp av ett team av rebeller, varav några är helt nya karaktärer. Serien är betydligt mörkare och mer seriös än andra Star Wars-produktioner och fokuserar på mänskliga konflikter och moraliska dilemman som Andor och hans följeslagare möter. Andors öde är heroiskt men slutar olyckligt eftersom han är den som kommer att få tag på Dödsstjärnans ritningar…

Kända citat: Gå bara in som att du hör hemma. — Cassian Andor

Kategori: TV-show

Releasedatum: 21 september, 2022

Star Wars: Rebels (5-0 BBY)

Huvudkaraktärerna i serien är Ezra Bridger, en föräldralös ungdom som går med i Rebellalliansen och som tränas av Kanan Jarrus, en tidigare Jediriddare. Tillsammans med Sabine Wren, humanoiden Lasat Zeb Orrelios, den astromekaniska droiden Chopper och Twi’lek-humanoiden hera Syndulla, flyger de tillsammans i rymdskeppet, Ghost, genom universum för att konfrontera Rymdimperiet.

Under seriens gång måste rebellerna kämpa mot Rymdimperiet och dess ledare, som bland annat Darth Vader och antagonisten Grand Admiral Thrawn, för att fria galaxen från tyranniet. Under resans gång träffar de även på andra karaktärer från Star Wars-produktionerna, som Jedimästaren Ahsoka Tano och prisjägaren Boba Fett.

Kända citat: Strider lämnar ärr. Vissa går inte att se. — Kanan Jarrus

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: 3 oktober, 2014

Lando (0 BBY)

Vi känner inte till så mycket kring handlingen i den nya serien där den ökände, men samtidigt charmige smugglaren Lando porträtteras. Han kommer att dyka upp igen i efterföljande Star Wars-filmer, där hans lojalitet testas när han går med i Rebellalliansen för att strida mot Rymdimperiet. Han blir en av nyckelspelarna i det slutgiltiga slaget mot den andra Dödsstjärnan och kommer slutligen även att hjälpa Rebellalliansen till seger.

Kända citat: Nej men hej, vad har vi här? — Lando Calrissian

Kategori: TV-show

Releasedatum: Preliminärt 2025

Rogue One: A Star Wars Story (0 BBY)

Handlingen i den här filmen kretsar runt en grupp rebeller som försöker stjäla ritningar över Dödsstjärnan. Huvudkaraktären, Jyn Erso, jobbar för Rymdimperiet med utvecklingen av Dödsstjärnan. Jyn går med i en grupp med rebeller som leds av Cassian Andor för att stjäla ritningarna.

Rebellerna måste stå upp mot Rymdimperiet och den Mörka Sidan av Kraften för att fullfölja sitt uppdrag. Tillsammans med nya karaktärer som bland annat droiden K-2SO och den blinde krigaren Chirrut Îmwe, strider de mot Imperiets makter och Darth Vader.

I slutet av filmen lyckas rebellerna stjäla ritningarna över Dödsstjärnan och levererar dem till Rebellalliansen. Händelserna i Rogue One leder direkt till början av originalfilmen Star Wars: Nytt hopp.

Kända citat: Jag är ett med Kraften, och Kraften är med mig. — Chirrut Îmwe

Kategori: Film

Releasedatum: 15 december, 2016

Star Wars Episode IV: Nytt hopp (0 BBY)

Detta är den första delen i den ursprungliga Star Wars-trilogin, den utspelar sig i en galax långt, långt borta. Vi får följa Luke Skywalker, Prinsessan Leia och Han Solos äventyr när de strider mot det ondskefulla Galaktiska Imperiet.

Den unge Luke Skywalker bor på sin farbrors gård på ökenplaneten Tatooine. En dag hittar han ett hemligt meddelande i en robot. Han ger sig ut i jakten på att hitta den riktiga sändaren av meddelandet, en viss Obi-Wan, som lever som en eremit på Tatooine. Genom hans instruktioner blir Luke introducerad till den grundläggande Kraften och snart befinner han sig på rebellernas sida i kampen mot Rymdimperiet och den ödesdigra Darth Vader. Tillsammans med den erfarne smugglaren Han Solo och hans pålitliga Wookiee-kompanjon, ger de sig av för att rädda prinsessan Leia och förgöra Dödsstjärnan.

Kända citat: Men jag skulle precis åka till Tosche Station för att hämta några kraftomvandlare — Luke Skywalker; Hjälp mig, Obi-Wan Kenobi, du är mitt enda hopp. — Princess Leia; Jag finner din brist på tro störande. — Darth Vader

Kategori: Film

Releasedatum: 25 maj, 1977

Star Wars Holiday Special (1 ABY)

Den första spin-offen fick mycket negativt mottagande, till den grad att den åkte rakt in i arkivet. Men trots det platsar den väldigt bra i Star Wars fullständiga tidslinje:

När Han Solo och Chewbacca reser till Wookieens hemplanet Kashyyyk är de förföljda av Rymdimperiet, de är trots allt kända agenter för Rebellerna. En av Imperiets officerare ombord på Star Destroyer-skeppet berättar för Darth Vader om rebellerna. Rymdimperiet invaderar därefter Chewbaccas hem.

Den här speciella TV-showen använder sig av en serie musikframträdanden och kändisframträdanden för att berätta historien och den innehåller bland annat musik och komediprogram med kändisar från 1970-talet, som bland annat Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starshop och Harvey Korman.

Kända citat: WUUAHAHHHAAA — Chewbacca

Kategori: TV-show

Releasedatum: 17 november, 1978

Star Wars Episode V: Rymdimperiet slår tillbaka (3 ABY)

Rebellerna tvingas att evakuera sin bas på isplaneten Hoth efter Darth Vaders attack. Luke Skywalker är på väg till sin Jedimästare Yoda, för att bli tränad av honom inom Kraften. Under tiden lyckas Darth Vader fånga Han Solo och prinsessan Leia. När Luke skyndar till deras undsättning ramlar han rakt i Vaders fälla.

I den andra delen av den ursprungliga Star Wars-trilogin, får arketyperna ge plats åt fullfjädrade karaktärer och den tidigare så förenklade ”god/ond”-skillnaden kommer att visa sig vara långt mer komplicerad.

Kända citat: Nej, jag är din far. — Darth Vader; Skratta du bara, lurvfjant. — Han Solo

Kategori: Film

Releasedatum: 21 maj, 1980

Hjältarnas Karavan: Ewokernas återkomst (3 ABY)

När ett rymdskepp med en familj kraschar på skogsmånen Endor, separeras den äldste sonen Mace och hans lillasyster Cindel från sina föräldrar. Barnen hittar Ewokerna, invånarna på planeten Endor. Sedan ger de sig av, tillsammans med ewokerna, på ett uppdrag för att hitta sina föräldrar och rädda dem från det ondskefulla monstret Gorax, som har terroriserat planeten under lång tid.

Kända citat: Stanna här, med dessa vandrande hårbollarna? — Mace

Kategori: Film

Releasedatum: 25 november, 1984

Ewoks: Flykten från Endor (3 ABY)

Den här filmen skildrar ewoken Wickets liv. Precis när Towanis familj ska ge sig av med rymdskeppet blir deras by attackerad av en grupp marodörer som leds av Terak, en kraftfull häxa.

Kända citat: Farväl, inte väl. — Wicket

Kategori: Film

Releasedatum: 24 november, 1985 på ABC; Begränsad internationell release 1986

Star Wars Episode VI: Jedins återkomst (4 ABY)

Den andra Dödsstjärnan, som är tänkt att försegla Rebellernas undergång, är snart färdig. Rebellerna skickar hela sin styrka till Endors måne för att bekämpa Imperiet därifrån. Samtidigt återvänder Luke till Dagobah för att slutföra sin träning till att bli Jediriddare. Han får reda på ifrån Yoda att han måste möta sin far, Darth Vader, en sista gång. På Dödsstjärnan kommer ytterligare en duel att utspela sig, mellan far och son.

Kända citat: Det är en fälla! — Admiral Ackbar; ALDRIG! — Luke Skywalker

Kategori: Film

Releasedatum: 25 maj, 1983

The Book of Boba Fett (5-9 ABY)

Serien kretsar kring den tidigare prisjägaren Boba Fett och hans liv efter händelserna i Jedins Återkomst. Boba och Fennec stormar Jabba Desilijic Tiures palats på Tatooine. Jabba var den som en gång i tiden ledde Hutt-kartellen och efter hans död blev Bib Fortuna hans efterträdare. De dödar Bib Fortuna och hans anhängare. Boba Fett övertar tronen och blir sedan den nya gangsterkungen av Tatooine.

The Book of Boba Fett är en spin-off som växte fram ur den andra säsongen av The Mandalorian och som tar upp många delar i historien. I grund och botten har vi inte att göra med en fritstående serie, utan snarare en hybrid spin-off, en föregångare och en efterföljare till The Mandalorian.

Kända citat: Om du vill fortsätta leva skulle jag råda dig att välja dina ord noggrant. — Fennec Shand

Kategori: TV-show

Releasedatum: 29 december, 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 ABY)

Det finns inte så mycket information om den kommande Goonie-liknande serien. Vi kommer i alla fall att få följa några 10-åringars äventyr på sin resa hem genom galaxen.

Kända citat: –

Kategori: TV-show

Releasedatum: 2023

Rangers of The New Republic (9 ABY)

Fans av Jon Favreau kan skatta sig lyckliga. Dock finns det ännu inte så mycket information om den kommande serien. Vad vi vet är att serien kommer att ha att göra med händelser från Jedins Återkomst och sammanstråla med berättelser om Ahsoka, The Mandalorian och The Book of Boba Fett. Den kommer att visa vad som händer efter slutet på det Galaktiska kriget. Serien är producerad av Dave Filoni och Jon Favreau.

Kända citat: –

Kategori: TV-show

Releasedatum: Preliminärt 2023, men det är inte fastställt än

The Mandalorian (9~11 ABY)

Den första säsongen av Disneys The Mandalorian handlar om en prisjägare som endast är känd som The Mandalorian och som är på jakt efter ett speciellt byte på uppdrag av en mystisk klient: en liten figur som kallas Baby Yoda.

Denna rymdvästern har redan hunnit sändas i tre säsonger och är skriven och producerad av Jon Favreau. Serien satte utan tvekan Star Wars på kartan, även för de mindre intresserade.

Kända citat: Så gör vi – i stort sett varje Mandalorian

Kategori: TV-show

Releasedatum: 12 november, 2019

Ahsoka (12 ABY)

Fan-favoriten Ahsoka Tano kommer äntligen att få den tevetid hon förtjänar i den kommande serien. Efter Rebellalliansens seger över det Galaktiska Imperiet ger sig Ahsoka av för att hitta den försvunna Grand Admiral Thrawn och den unga Jedilärlingen Ezra Bridger, samtidigt som hon undersöker ett framväxande hot mot galaxen efter Imperiets fall.

Kända citat: –

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: Augusti 2023

Namnlös Dave Filoni-film (okänt årtal)

Dave Filoni har blivit en central spelare inom Star Wars-universumet. Han har förtjänat sin titel som verkställande skapande direktör på Lucasfilm. Hans roller inkluderar regissör, producent, manusförfattare och röstskådespelare för flertalet titlar inom franschisen.

Precis som att den här artikeln knyter samman det stora Star Wars-pusslet, gör Filoni ett liknande försök till att binda samman The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka och andra relaterade och animerade shower.

Kända citat: –

Kategori: Film

Releasedatum: Siktar på 2026

Star Wars: Motståndsrörelsen (33~35 ABY)

Den unga piloten Kazuda Xiono har i uppdrag att leta reda på den mystiske och allt mäktigare “Första Orden” på uppdrag av Leia Organas motståndsrörelse, vilket är en del av ett topphemligt uppdrag.

De mindre lyckade försöken fick fansen att undra om TV-serien bidrag med något viktigt till Star Wars. Den animerade serien har snygga visuella effekter, men en ganska ogenomtänkt handling. Vi hoppas att barnen gillar den.

Kända citat: Den Första Orden tolererar inte de svaga — Kylo Ren

Kategori: Animerad TV-show

Releasedatum: Första säsongen: 7 oktober, 2018. Den andra säsongen: 6 oktober 2019

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 ABY)

Trettiofyra år efter att Darth Vader och Imperiet blivit besegrade uppstår ett nytt hot i galaxen. Den ondskefulla Kylo Ren (Leias och Han Solos son) hotar freden när han vill ta över makten efter Darth Vader. Desertören från Stormtrooper-armén Finn, som hjälpte motståndsrörelsen, den orädde piloten Poe Dameron och skotjägaren Rey står upp mot honom. De får hjälp från den legendariske rebellhjälten Han Solo och hans följeslagare.

Kända citat: Skräpet får duga — Finn när han får syn på the Millenium Falcon

Kategori: Film

Releasedatum: 14 december, 2015

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 ABY)

Luke Skywalker har pensionerat och dragit sig tillbaka till en öde ö på äldre dagar. Men hans fridfulla tillvaro störs när Rey kommer för att bli tränad i Jedins sätt, av honom. Luke tvingas fatta ett beslut som kommer att förändra Reys liv för alltid. Under tiden drar Kylo Ren och den Första Orden igång med en hård kamp mot Leia och Motståndsrörelsen krigare för att bli ett herravälde.

Kända citat: Jag har sett hur din vardagsrutin ser ut. Du är inte upptagen. — Rey; Imponerande. Precis vartenda ord i den meningen var fel. — Luke Skywalker

Kategori: Film

Releasedatum: 9 december, 2017

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 ABY)

Första Orden fortsätter att vara ett ständigt hot mot galaxen. Deras arméer är betydligt överlägsna både sett till teknik och antal, jämfört med Motståndsrörelsen som leds av general Leia. Och som grädden på moset har en ny fiende börjat ta form, någon man trott varit död sedan länge. I kampen mot det onda ligger det enda hoppet på Rey och hennes vänner, som nu gett sig av på ett uppdrag vars resultat slutligen kommer att avgöra slaget mellan Jedi och Sith.

Kända citat: Du har varit en riktig vän, R2. Min allra bästa faktiskt. — C-3PO

Kategori: Film

Releasedatum: 16 december, 2019

Namnlös film av Sharmeen Obaid-Chinoy (tbc)

Den pakistansk-kanadensiske Oscarsvinnaren och regissören Sharmeen Obaid-Chinoy kommer att bli den första kvinnan med annan etnisk bakgrund som kommer att regissera en Star Wars-film. Den i nuläget namnlösa filmen utspelar sig 15 år efter slutet på Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker. Och den brittiska skådespelaren Daisy Ridley kommer återvända som Rey, hon är efterföljarens själva heroin som försöker återuppliva Jediorden. Obaid-Chinoy har tidigare regisserat Ms. Marvel TV-serie om en muslimsk superhjältinna.

Kategori: Film

Releasedatum: Troligtvis under 2025

Hedersomnämnanden

Om du vill fördjupa dig i Star Wars-universumet ännu mer, finns det många alternativ, allt från romaner och serier, till bräd- och datorspel och VR. Här är två mindre kända kandidater som lägger till innehåll till Star Wars-tidslinje och karaktärer:

Star Wars Forces of Destiny (22 BBY – 35 ABY)

Star Wars Forces of Destiny är en webserie som publicerades via Disneys YouTube-kanal och som producerades av Lucasfilm. Den följer olika kvinnliga karaktärer genom alla olika tidsepoker i Star Wars-universumet. Bland annat skildras karaktärer som Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, prinsessan Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla och Ahsoka Tano. De flesta avsnitt är inte längre än tre minuter. Trots att serien inte utspelar sig i Star Wars-universumet är den ändå viktig att se för att förstå tidslinjen.

Kända citat: Jag hoppas att vi en dag kan strida tillsammans. — Leia Organa

Kategori: Animerad miniserie

Releasedatum: 3 juli, 2017

Star Wars Blips (34 ABY)

Den här YouTube-serien introducerar många droider, figurer och porgs, som till exempel R2-D2, 2BB-2, BB-4 och BB9E. Den består av totalt åtta avsnitt och fungerar enbart som reklam för releasen av Star Wars: Episode VII.

Kända citat: Beep-boop. — R2D2

Kategori: Animerad Youtube-serie med korta videor

Releasedatum: 12 november, 2019

Vi hoppas att du njuter av den 4 maj – Star Wars-dagen (må kraften vara med dig) med den här samlingen. Kom ihåg att du kan se alla Star Wars-filmer och -serier i den ordning du föredrar, men kom ihåg att streama säkert med hjälp av en VPN.