Star Wars Episode VI: Jedins återkomst, filmen som satte ett avslut för den ursprungliga Star Wars-trilogin firar i maj 40 år. Trots det har de senaste fyra årtionden bevisat att slutet egentligen bara var början för varumärket. Star Wars-universumet har utökats med en föregångare, efterföljare och allt däremellan. Det har börjat bli svårt att hålla reda på vem som gjorde var och när – som tur är har vi koll med [den här omfattande Star Wars-tidslinjen].

Men Jedins återkomst har påverkat universum som sträcker sig långt längre än en galax långt, långt borta. Trots att filmen är den minst omtyckta i originaltrilogon har de gosiga Ewokerna, djungelkrigarna på skogsmånen Endor som till synes inspirerat vietnamesiska krigsgerillans och som sålt miljoner Star Wars-leksaker och drivit på 80-talets storfilmer. Den ikoniska filmen är fullpackad med minnesvärda ögonblick, som till exempel prinsessan Leia i en guldbikini, eller rymdmasken Jabba the Hutt och Admiral Ackbars kända ord “Det är en fälla!”.

På så vis har Jedins återkomst satt sin prägel på många filmer som kommit därefter. Här har vi listat några, ganska överraskande, referenser för att fira 40 år med George Lucas och regissören Richard Marquands mästerverk. Så, när du väl har tittat på Jedin återkomst som nu återvänder till bioduken, kan du njuta av några påskägg också.

Toy Story 2 & 3 (1999, 2010)

Inte nog med att Toy Story 2 släpptes samma år som den första delen av Star Wars-efterföljaren, Det mörka hotet, har Pixar-filmen dessutom många referenser till den originella Star Wars-trilogin, bland annat deras stora skurk Zurg som är baserad på Darth Vader (fysiskt porträtterad av David Prowse, röstskådespelare James Earl Jones och slutscen spelades av Sebastian Shaw). Sedan har vi även krigsscenerna, hologrammen och ljudeffekterna som är väldigt lika ljuden från lasersvärd och TIE-krigarna. Sistnämnda hörs när Buzz Lightyear skjuter en robot som poppar fram, precis som en droid gör genom en dörr i Jabbas palats i Jedins återkomst. Och referenserna tog inte slut där. När Toy Story återvände till bioduken med en tredje film, år 2010, såg vi återigen referenser från Jedins återkomst, när Babyface kastar björnen Lotso i soptunnan, precis som när Darth Vader kastade ner Palpatine (Ian McDiarmid) i ett energischakt.

Scream 3 (2000)

Även om planen var att återuppliva karaktären Randy Meeks (Jamie Kennedy) i Scream 3, dök han bara upp postumt som en liten roll i en video han lämnat kvar till filmens andra karaktärer. I den videon beskriver han hur man överlever en skräckfilmstrilogi genom att lämna referenser till Jedins återkomst och andra kända trilogier där det avslöjades att “det vi trodde var sant, inte var sant”.

Sagan om ringen: Konungens återkomst (2003)

Sagan om ringen är en mycket framgångsrik trilogi och varumärke, vilket även inkluderar den kostsamma Amazon Prime-produktionen, The Rings of Power. Trots att det inte är någon hemlighet att Peter Jackson inspirerades av George Lucas kanske det ändå är överraskande att han faktiskt smög in en liten referens från Jedins återkomst när filmen når sitt klimax i J.R.R. Tolkiens klassiker Konungens återkomst. I scenen när Théoden (Bernard Hill) dör och han har en dialog med Eowyn (Miranda Otto), en scen som för övrigt inte ens finns med i boken, finns en referens till när Darth Vader har sin sista sammanstrålning med Luke Skywalker (Mark Hamill). När Théoden är döende säger Eowyn “Nej, jag ska rädda dig”, och Théoden svarar “Det har du redan gjort”, vilket är precis replikerna mellan Luke och hans far. När Darth Vader säger till Luke att lämna honom svarar Luke “Nej, jag måste rädda dig” varpå Vader svarar “Det har du redan gjort, Luke”.

Superhjältarna (2004)

En annan Pixar-film som älskar Star Wars är superhjältefilmen Superhjältarna. Där finns en scen där barnen Dash och Violet jagas i skogen av Syndromes hantlangare i flygande tefat. Scenen påminner oss om speeder bike-jakten i Jedins återkomst där Luke och hans syster Leia Organa (Carrie Fisher) jagas av stormtroopers i Endors skogar.

Team America: World Police (2004)

I den här actionkomedin där marionettdockor ska försvara världen mot terrorister och Kim Jong II finns flera referenser till såväl Nytt hopp som Jedins återkomst. Från den första delen av originaltrilogin känner vi igen en pubscen som är inspirerad av Star Wars-cantinan. Bandet i Team America använder sig av liknande instrument när utomjordingarna faktiskt spelar cantina-musiken – fast baklänges. Scenen har ytterligare inslag från Jedins återkomst med några figurer som står och tittar på en dansare. Precis som när Jabba tittar på Oola.

WALL-E (2008)

Den tredje Pixar-filmen på vår lista är filmen om den lilla roboten WALL-E. Filmen har en referens till en av slutscenerna i Jedins återkomst. I originalscenen klarar Darth Vader inte av att se på när kejsaren elektrifierar sin son. Han förråder Palpatine genom att slänga ner honom i reaktorn, men blir själv illa elektrifierad när han räddar Luke. Slutligen tar Luke av sin fars mask och Anakin Skywalker dör i sin sons armar. I Pixar-versionen är det GO-4 som ser på medan Auto elektrifierar WALL-E i ett försök att återta växten. Men GO-4 klarar inte av att rädda WALL-E och slutligen blir det han som faller ner i schaktet.

Family Guy presenterar: Det är en fälla! (2011)

Det här är betydligt mer än bara en liten referens. Denna kända animerade TV-familj omvandlade Admiral Ackbars citat-meme till ett 56 minuter långt avsnitt (S9E18) där de helt och hållet återberättar Jedins återkomst. Griffin-familjen får varsin galaktisk roll i detta Star Wars-späckade avsnitt fyllt av Family Guy “Kraften”.

X-Men: Apocalypse (2016)

Precis som i Scream 3 är den här mer av ett omnämnande än inspiration. I den här mutanthjältefilmen från Marvel följer vi fyra tonåriga mutanter som lämnar bion efter att ha kollat på Star Wars Episode VI: Jedins återkomst, samma år som den släpptes, 1983. Jean Grey (Sophie Turner) säger att “vi kan alla hålla med om att den tredje alltid är sämst”. Det återspeglar förstås allmänhetens åsikt om filmen, samtidigt som det är ett självhån mot både själva mutanthjältefilmen som ju är den sista i X-men-trilogin, och även ett hån mot X-Men: The Last Stand, vilket var den ursprungliga tredje filmen.

X-Men: Apocalypse – Deleted Mall Scene

The Adam Project (2022)

En annan regissör, som inte heller döljer sin kärlek för Star Wars, är Shawn Levy. Några av många referenser hittar vi i hans sci-fi-drama The Adam Project, där den tidsresande stridspiloten Adam Reed (Ryan Reynolds) bildar ett lag med sitt yngre jag. Filmens slutgiltiga stridsscener påminner om Jedins återkomst när de befinner sig i skogen och en militärbas helt insluten av blixtar. Dessutom finns det dark trooper-liknande soldater och en elektrisk stav som Adams yngre version uppmärksammar som “Ett lasersvärd”. Det finns till och med en hoverboard-jakt som både mixar Back to the Future del 2 med tidigare nämnda Jedins återkomst i speeder-jakten på Endor.