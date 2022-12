Como assistir Love Island UK de graça no Reino Unido

Para quem está no Reino Unido, sua melhor aposta para assistir a Love Island UK (incluindo todas as temporadas anteriores!) é por meio do serviço de streaming online ITVX (anteriormente ITV Hub). O streaming no ITVX é totalmente gratuito, você só precisa fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, LL32 8PR, NN3 2BZ) ao se inscrever para uma conta.