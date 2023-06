Assista ao Love It or List It UK no Channel 4

Não se cansa de Love It or List It? Assista à edição do Reino Unido (também conhecida como Kirstie and Phil's Love It or List It) do popular reality show no site do Channel 4’. Ele exibe as temporadas 1 a 4 do programa. É totalmente gratuito para assistir, se você não se importar em assistir a anúncios, ou pode optar pelo nível pago, que vem com uma avaliação gratuita de 14 dias. Será necessário registrar uma conta e fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, LL32 8PR, NN3 2BZ).