Além de acompanhar (ou assistir novamente) todas as temporadas antigas, você também pode deixar seu Bachelorette em dia através dos podcasts oficiais da Bachelor Nation:

Bachelor Happy Hour conta com a ex-Bachelorette Becca Kufrin como anfitriã. Acompanhada por um convidado diferente a cada semana, você pode ouvir tudo, desde conselhos sobre relacionamentos até as mais interessantes notícias sobre os bastidores no Bachelor Happy Hour. Você pode transmitir este podcast na Apple, Spotify ou Wondery.

Click Bait with Bachelor Nation estrela as favoritas dos fãs de Bachelor Natasha Parker, Tayshia Adams e Joe Amabile à medida que contam as mais loucas histórias e manchetes da cultura pop da semana.

Talking It Out é apresentado pelas celebridades de Bachelorette Mike Johnson e Dr. Bryan Abasolo que oferecem perspectivas não convencionais, anedotas pessoais e conversas mais profundas sobre a vida, o amor e muito mais, com a presença de estrelas do Bachelor. Ouça Talking It Out no Audacy, Apple ou Spotify.

Como são os Bachelor e Bachelorette ideais? Qual a média de duração de um relacionamento do Bachelor? Os casais Bachelor realmente encontram seus felizes para sempre? Saiba todas as respostas através da nossa análise especial dos últimos 12 anos de The Bachelor.