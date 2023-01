Assista RuPaul's Drag Race no Reino Unido e no Canadá

Deseja assistir Drag Race no Reino Unido ou no Canadá? A WOW Presents Plus é a sua melhor aposta, já que a temporada 15 de RuPaul's Drag Race vai estrear na plataforma no dia 7 de janeiro de 2023 às 2:00 (GMT). Se você quiser se inteirar das temporadas passadas, a WOW Presents Plus do Reino Unido posssui as temporadas 1 - 10 e 14, enquanto a WOW Presents Plus do Canadá traz as temporadas 1-13.