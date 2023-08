Ronald Glennan pode ter se inscrito genuinamente para o cargo de júri; todos os outros estavam de brincadeira. Aqui está a lista completa do elenco de Jury Duty e onde você pode tê-los visto:

Alan Barinholtz como juiz Rosen: Barinholtz é um advogado e ator na vida real. Antes do Jury Duty, ele fez aparições no programa History of the World: Part 2 do Hulu e no filme The Oath. Ele é o pai do ator de comédia Ike Barinholtz.

Brandon Loeser como jurado Tim: Loeser é um dublê que apareceu em Silicon Valley e Westworld.

Cassandra Blair como jurada Vanessa: Antes de Jury Duty, a atriz esteve em vários programas, incluindo NCIS: Hawaii, Hacks, 9-1-1 e Westworld.

David Brown como jurado Todd: Além de fazer pequenas aparições em alguns programas, Brown também faz parte da comédia Helltrap Nightmare e do grupo de esquetes The Shrimp Boys.

Edy Modica como jurada Jeannie: Antes de aparecer no Jury Duty, Modica apareceu em vários curtas-metragens, como The Flesh e Made for Love.

Ishmel Sahid como jurado Lonnie: O ator é mais conhecido por seu papel no programa de TV da Nickelodeon, Cousins for Life.

James Marsden como ele mesmo: O ator de Hollywood é mais conhecido por seus papéis em Enchanted, The Notebook, Westworld, Sonic the Hedgehog e Sex Drive (ele orgulhosamente declara isso no primeiro episódio).

Kirk Fox como jurado Pat: O ator é mais conhecido por seus papéis nas séries de comédia Community, Parks and Recreation e Reservation Dogs.

Maria Russell como jurada Inez: A atriz já apareceu em vários programas de TV, como Teen Wolf, General Hospital e The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.

Mekki Leeper como jurado Noah: Lepper é um dos co-escritores de Jury Duty. Ele também apareceu na série da HBO, The Sex Lives of College Girls.

Pramode Kumar como jurado Ravi: Mais reconhecido por seu papel recorrente em Jimmy Kimmel Live!, o ator desempenhou papéis menores em shows e filmes como no filme da DC, Birds of Prey.

Rashida 'Sheedz' Olayiwola como oficial de justiça Nikki: Antes do Jury Duty, Olayiwola atuou como atriz e escritora nos programas de comédia Sherman's Showcase e South Side.

Ron Song como jurado Ken Hyun: Antes do Jury Duty, Song teve papéis menores em programas como From Scratch e Gaslit, da Netflix.

Ronald Glennan como ele mesmo: Glennan não é um ator. O Jury Duty é a primeira vez que ele aparece em um programa, e ele não sabia disso!

Ross Kimball como jurado Ross: Embora tenha feito aparições em um episódio em muitos programas, Kimball é provavelmente mais conhecido por apresentar o podcast Good At Parties.