Baseado no seriado dinamarquês Gift Ved Første Blik, Married at First Sight é um reality show estadunidense no qual solteiros são arranjados de forma profissional por experts em relacionamentos. Qual a surpresa? A primeira vez que esses casais vão se conhecer será no altar, onde eles serão casados e terão que viver juntos por oito semanas. Após o "experimento", cada casal pode decidir se eles querem continuar juntos ou se divorciar.

Cada temporada de MAFS é filmada em um estado diferente dos E.U.A.; a última temporada se passa no Tenessee - razão pela qual também é apelidado de Married at First Sight: Nashville.