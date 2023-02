Como assistir SYTTD UK gratuitamente no ThreeNow

Você adivinhou! - Say Yes to the Dress: UK é o equivalente da série original no outro lado do Atlântico e estrela o designer de moda David Emanuel (mais conhecido por ser o responsável pelo design do vestido de casamento da Princesa Diana). Os fãs do programa na Nova Zelândia estão com sorte, já que o ThreeNow hospeda as temporadas 1-3 de SYTTD UK. Sim, tudo isso pode ser assistido gratuitamente, mediante inscrição!