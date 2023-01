Back in the Groove pode se parecer com dezenas de outros reality shows de namoro, com um grupo de mulheres e homens solteiros em busca de amor enquanto se reúnem em um romântico resort à beira-mar. Mas, em vez de um número igual de sexos, o show segue três, mulheres solteiras mais maduras - todas na idade avançada de 40 e poucos anos - enquanto tentam "recuperar o ritmo" namorando em um grupo de 24 homens muito mais jovens. Isso mesmo, é um show de namoro com diferença de idade. E supostamente, há um competidor do sexo masculino que é filho de uma das mulheres. Nossa!



O show de oito episódios é apresentado pelo ator Taye Diggs (cujo grande sucesso veio quando ele estrelou como o pretendente masculino muito mais jovem em How Stella Got Her Groove Back, de 1998), enquanto Elan Gale (que trabalhou em The Bachelor e FBoy Island) atua como showrunner.