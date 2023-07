Maratone o The Great Food Truck Race no Discovery Plus

Se você adora reality shows, o Discovery Plus é um ótimo serviço para se inscrever. Ele possui uma série de reality shows, incluindo todas as temporadas da The Great Food Truck Race. Como em todos os reality shows do Discovery, a 16ª temporada deve ser transmitida no serviço no mesmo dia em que vai ao ar na Food Network. Novos usuários podem obter uma avaliação gratuita de sete dias do Discovery Plus.