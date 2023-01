A imensamente popular versão britânica de The Traitors é apresentada pela apresentadora de TV e personalidade do rádio Claudia Winkleman, e apresenta 22 participantes competindo pelo grande prêmio de £ 120.000 em um castelo escocês. Do outro lado do oceano, a próxima série The Traitors US será apresentada pelo ator Alan Cumming, com 20 participantes disputado o cobiçado prêmio em dinheiro de US$ 250.000.