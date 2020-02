ExpressVPN-utvidelse for Firefox: Funksjoner

Enkel å bruke

Ett klikk for å koble til VPN i nettleseren og kryptere forbindelsen din umiddelbart.

Flerspråklig grensesnitt

Er ikke engelsk førstevalget ditt? ExpressVPN for Firefox er tilgjengelig på et av 16 andre språk.

Blokkerer WebRTC

Forhindrer at nettsteder oppdager din virkelige lokasjon og IP-adresse.

Forfalsker din lokasjon

Setter geolokasjondataene dine i Firefox til å matche IP-adressen til VPN-lokasjonen du er tilkoblet.

HTTPS Everywhere, drevet av

Omdirigerer deg automatisk til den sikrere HTTPS-versjonen av nettstedet du besøker, selv når ExpressVPN ikke er tilkoblet.

Mørk modus

Nettleserutvidelsen for Firefox tilbyr mørk modus – et fargetema som er behagelig for øynene.