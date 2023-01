The Traitors er basert på den nederlandske serien De Verraders, og er en reality-serie med mord-mysterier-tema. En gruppe fremmede samles i et slott og må samarbeide i oppdrag for å øke størrelsen på premiepotten. Men det er en tvist: noen av deltakerne er forrædere og målet deres er å kvitte seg med lojale deltakere for å øke sine egne sjanser til å vinne.

I hver episode vil de gjenværende deltakerne samles og stemme ut mistenkte forrædere. Mens antallet deltakere reduseres og mistankene økes, hvem vil stå igjen som vinneren?