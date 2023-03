90 Day Fiancé: The Other Way er en avlegger av den populære reality-TV-serien 90 Day Fiancé, hvor langdistansepar reiser for å møte partnerne sine og har 3 måneder på seg til å bestemme seg for om de vil gifte seg. I motsetning til flaggskipserien, hvor forlovede fra andre land dro til USA, viser The Other Way amerikaneren i hvert forhold som forlater hjemmet for å bo med sin internasjonale partner i hjemlandet deres.

Foruten The Other Way, har 90 Day Fiancé-franchisen skapt utrolige 17 flere avleggerserier, inkludert 90 Day Fiancé: What Now?, 90 Day Fiancé: Before the 90 Days og 90 Day Fiancé: Pillow Talk.