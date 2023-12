Sky Go

Pris: gratis med Sky TV-pakker

Gratis prøveperiode: nei

Sky Go er en on-demand-strømmetjeneste fra Sky TV. Episoder gjøres tilgjengelige omtrent samtidig som på Discovery Plus UK. For å få tilgang til Sky Go må du først registrere deg for en Sky TV-pakke. Briter som ser på med ExpressVPN, sørg for å velge en serverlokasjon i Storbritannia.