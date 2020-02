Één VPN voor elk Amazon apparaat

Een VPN is een veilige en eenvoudige manier om uw Fire Stick en Fire TV te beveiligen. ExpressVPN biedt eenvoudig te gebruiken apps die u in enkele seconden kunt downloaden en installeren.

Als u verbonden bent met een veilige VPN server kunt u direct uw IP adres verbergen, uw verbinding beveiligen en veiliger surfen.

ExpressVPN werkt vrijwel op elk Amazon apparaat, zoals:

Fire TV Stick 2e generatie, Fire TV Stick 3e generatie

Fire TV 2e generatie, Fire TV 3e generatie

Fire TV Cube

LET OP: de eerste generatie Fire TV is niet compatibel met ExpressVPN of een andere VPN. Alle andere versies van Fire Stick en Fire TV worden wel ondersteund.