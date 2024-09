Velocità straordinarie

Sebbene altre VPN possano rallentare la tua connessione internet, ExpressVPN è sistematicamente classificata come uno dei servizi VPN più veloci attualmente disponibili. Questo significa che puoi guardare video in streaming e in HD senza buffering. Anzi, se noti che il tuo Provider di servizi internet sta rallentando la connessione, l'utilizzo di una VPN potrebbe aumentare la velocità.

Scegli tra server ultra-veloci in 105 paesi di tutto il mondo, ottimizzati in termini di streaming e sicurezza. Per raggiungere la velocità maggiore per lo streaming, dovrai connetterti a un server che sia il più vicino possibile alla tua posizione geografica.