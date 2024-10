Assista aos seus eventos ao vivo favoritos, com segurança e em HD ultrarrápido, com a ExpressVPN. Experimente hoje mesmo sem compromisso e com uma garantia de reembolso de 30 dias!

A ExpressVPN pode desbloquear aplicativos de streaming como Netflix, Disney Plus, BBC iPlayer e muito mais. Veja como usar uma VPN para acessar os seus serviços de streaming favoritos com segurança .

Sim, você pode usar uma VPN para assistir à Netflix. No entanto, utilizar uma VPN para acessar outras regiões da Netflix pode violar os termos de serviço da Netflix. Se a Netflix detectar sua VPN, ela pode limitar seu acesso ao conteúdo disponível no mundo todo ou lhe mostrar uma mensagem de erro.

Não, assistir com uma VPN não é ilegal. No entanto, o uso de uma VPN para acessar outras regiões de um serviço de streaming pode violar os termos do provedor de conteúdo.

Sim, a ExpressVPN é otimizada para funcionar com serviços de streaming para que você possa desfrutar de privacidade e segurança online o tempo todo, sem que a VPN interfira. No entanto, uma VPN não deve ser usada como um meio de contornar os direitos autorais.

Com uma assinatura da ExpressVPN, você pode baixar o aplicativo em quantos dispositivos quiser e conectar até oito dispositivos à VPN simultaneamente com uma única assinatura.

Embora você possa assistir a eventos ao vivo conectando-se a uma localização de servidor VPN em um país diferente do seu, fazer isso pode infringir os termos de uso do seu serviço de streaming e da ExpressVPN. A ExpressVPN é uma ferramenta de segurança e privacidade, não destinada a ser usada para contornar direitos autorais. Por definição, não podemos ver ou controlar o que você faz quando está conectado ao nosso serviço de VPN, então insistimos que você respeite a indústria do entretenimento e sempre honre os termos de uso.

Cerimônia de posse do Rock & roll hall of fame

A Grammy Salute to 50 Years of Hip Hop

Procurando uma maneira de assistir eventos online ao vivo? Descubra como assistir às suas cerimônias de premiação e eventos de TV favoritos ao vivo com estes guias. Nós lhe diremos onde sintonizar e como assistir no seu computador, telefone, tablet e TV inteligente.

