Usare un browser internet è diventato una parte essenziale della nostra routine quotidiana, che sia per fare shopping online, guardare video in streaming o leggere questo post sul blog. Ma quando si tratta di scegliere un browser per il tuo iPhone o Mac, la decisione può essere complicata. Dovresti optare per Chrome, il browser più popolare al mondo noto per la sua versatilità, o restare con il browser nativo di Apple, Safari, per un’esperienza Apple più integrata? Confrontiamo due giganti del mondo dei browser così non devi farlo tu.

Google Chrome è stato sviluppato da Google e rilasciato nel 2008, diventando rapidamente il browser web più popolare al mondo con una quota di mercato attuale del 65%. Safari è stato sviluppato da Apple e rilasciato per la prima volta nel 2003. L’ultima versione del browser è esclusiva per dispositivi Apple.

Google Chrome Safari Rilasciato 2008 2003 Sviluppatore Google Apple Motori Blink, WebKit WebKit, Nitro Ricerca predefinita Google Google Licenza Proprietaria, ma basata su componenti open-source (Chromium) Freeware (preinstallato sui dispositivi Apple); alcuni componenti (specialmente il motore) GNU LGPL Piattaforme Windows , macOS , Linux , Android , iOS

e Chrome OS macOS, iOS e iPadOS Blocco annunci Non di default Non di default Navigazione privata Modalità Incognito Navigazione Privata Gestore di password Sì Sì Estensioni Sì—più di 190.000 estensioni disponibili su Chrome Web Store Sì—Safari consente agli utenti di installare estensioni per personalizzare il funzionamento del proprio browser. Sono disponibili nella sezione “Estensioni Safari”.

Prestazioni di Chrome vs. Safari: Pro e contro

Safari utilizza meno RAM rispetto a Chrome

Sebbene entrambi i browser offrano funzionalità e caratteristiche simili, una differenza notevole è la quantità di memoria che consumano. Anche se Chrome lavora relativamente veloce, incontra difficoltà quando gli utenti hanno troppe schede aperte o stanno eseguendo pagine web ricche di grafica, portando a un consumo eccessivo di RAM e a un rallentamento dei sistemi.

RAM di Chrome Pro

Isolamento delle schede: Chrome utilizza un modello di isolamento dei processi, il che significa che ogni scheda funziona come un processo separato. Questo può aiutare a prevenire che una singola scheda utilizzi troppa memoria e faccia crashare l’intero browser.Riduzione delle perdite di memoria: L’uso da parte di Chrome di un “garbage collector” aiuta a prevenire le perdite di memoria e assicura che la memoria inutilizzata venga rilasciata di nuovo al sistema, migliorando la stabilità e le prestazioni complessive del browser.Funzionalità di scarto delle schede: Questa funzionalità scarta automaticamente le schede inattive che non vengono utilizzate, liberando RAM e riducendo lo sforzo sulle risorse del dispositivo. Contro

Maggiore probabilità di crash: Se Chrome utilizza troppa RAM, può causare il crash del browser, il che può essere estremamente frustrante per gli utenti.Consumo rapido della batteria: Se usi Chrome su un MacBook o iPhone, il maggiore utilizzo di RAM può esaurire rapidamente la tua batteria.Applicazioni potrebbero rallentare: Se Chrome utilizza troppa RAM, può rallentare le altre applicazioni che hai aperto, rendendo difficile lavorare in modo efficiente. Aggiornamenti più frequenti: Il relativamente maggiore uso di RAM da parte di Chrome significa che potrebbe richiedere aggiornamenti più frequenti per correggere bug e migliorare le prestazioni.

RAM di Safari Vantaggi Prestazioni più rapide: Avendo più RAM disponibile, Safari può memorizzare più dati in memoria, rendendo più veloce l’accesso e il caricamento di siti web e applicazioni web. Multitasking migliorato: Utilizzando meno RAM, Safari può gestire più schede e processi aperti contemporaneamente senza rallentare. Stabilità migliorata: Safari è meno propenso a crash o blocchi quando esegue applicazioni o siti web che richiedono molta memoria. Esperienza di gioco potenziata: Safari è più capace di supportare giochi ad alta risoluzione e garantire un gameplay più fluido. Svantaggi Supporto limitato per le estensioni: Safari limita la quantità di memoria che può essere utilizzata dalle estensioni del browser, il che può causare un funzionamento scadente di alcune estensioni o renderle completamente inoperative. Personalizzazione limitata: La gestione della RAM di Safari offre opzioni limitate per regolare l’uso della memoria o controllare come vengono gestite schede e processi, il che significa che non possono essere davvero adattate all’utente. Minori strumenti di sviluppo: Anche la gestione della RAM di Safari non offre tanti strumenti di sviluppo o plugin come altri browser, il che può renderlo meno utile per sviluppatori web e designer.

Verdetto: In generale, Safari richiede meno RAM rispetto a Chrome ed è l’opzione migliore per gli utenti Mac che valorizzano la durata della batteria, poiché è progettato per essere energetico ed utilizza l’accelerazione hardware per minimizzare il consumo di energia. Tuttavia, se fai affidamento pesante sulle estensioni che possono consumare rapidamente una quantità significativa di RAM, la funzionalità di scarto delle schede di Chrome può aiutare a migliorare le prestazioni complessive e la stabilità dei tuoi dispositivi.

Chrome è leggermente più veloce di Safari

Essendo sviluppato da Apple, Safari è ottimizzato per funzionare al meglio su iOS e Mac, garantendo un’integrazione hardware-software ottimale—è anche eccezionale per conservare la batteria dei tuoi dispositivi. Tuttavia, per quanto riguarda la velocità, come si posiziona Chrome?

Google ha recentemente apportato aggiornamenti al browser Chrome che hanno migliorato significativamente le sue prestazioni sui dispositivi Apple. E, dopo aver effettuato diversi test di velocità su WebXPRT 4, i nostri risultati confermano che Chrome è leggermente più veloce di Safari sia su Mac che su iPhone.

Ma ciò non significa che Chrome e Safari non abbiano alti e bassi quando si tratta di velocità.

Velocità di Chrome Vantaggi È rinomato per essere veloce: Chrome è noto per i suoi tempi di caricamento delle pagine rapidi e per le prestazioni generalmente veloci. È aggiornato con le ultime tecnologie: Chrome è progettato per sfruttare l’hardware e il software moderni, ciò gli consente di funzionare senza problemi su un’ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi. Ha il prerendering: Chrome ha una funzione chiamata “prerendering” che gli permette di anticipare il prossimo clic dell’utente e iniziare a caricare la pagina in anticipo, il che può accelerare significativamente la navigazione. Svantaggi Problemi di RAM possono influire sulla sua velocità: Chrome è noto per essere un “mangia-memoria”, il che può rallentare le prestazioni sui dispositivi con risorse limitate. Aggiornamenti regolari: Gli aggiornamenti frequenti di Chrome e le nuove funzionalità possono a volte portare a bug e altri problemi che impattano sulle prestazioni. Estensioni di terze parti: Le funzionalità di privacy di Chrome, come il blocco degli annunci e la prevenzione del tracciamento, possono a volte rallentare i tempi di caricamento dei siti web, specialmente per siti con molti annunci e tracker.

Velocità di Safari Vantaggi



Ha una buona reputazione: Safari è generalmente considerato uno dei browser web più veloci disponibili per i dispositivi macOS e iOS. È fatto per i dispositivi Apple: Safari è ottimizzato per l’hardware e il software di Apple, il che gli permette di funzionare senza intoppi su questi dispositivi. La sua funzionalità ITP lo rende più veloce: La funzione di Prevenzione Intelligente del Tracciamento (ITP) di Safari può accelerare i tempi di caricamento dei siti web bloccando script di tracciamento e cookie non necessari. Svantaggi



Non è ottimizzato per altri dispositivi: Safari potrebbe non offrire le stesse prestazioni su dispositivi e sistemi operativi non Apple, perché possono usare solo versioni precedenti del browser che non sono aggiornate. Potenziali problemi di cache: Le prestazioni di Safari possono essere influenzate dalla quantità di cache e dati di navigazione memorizzati sul dispositivo, che possono rallentare il browser nel tempo. Supporto delle tecnologie web: Safari potrebbe non supportare sempre le più recenti tecnologie web tanto rapidamente quanto altri browser, il che potrebbe influire sulle prestazioni di determinati siti web e applicazioni web.

Verdetto: Mentre Safari è noto per le sue prestazioni ottimizzate sui dispositivi Apple, Chrome è considerato leggermente più veloce. Tuttavia, la differenza di velocità è minima e potrebbe non essere percettibile dalla maggior parte degli utenti.

Chrome vs. Safari: pro e contro delle funzionalità

Chrome ha un’interfaccia utente pulita, ma quella di Safari è più personalizzabile

Un’interfaccia utente può fare la differenza nell’esperienza di utilizzo di un browser. Sebbene Chrome e Safari abbiano funzioni simili, presentano distinte differenze nel design. Chrome ha un design più minimalista e moderno, mentre quello di Safari è più classico.

Interfaccia utente di Chrome Schede

Vantaggi: Puoi cercare un termine all’interno di un sito web direttamente dalla barra degli indirizzi digitando un URL, premendo la barra spaziatrice e digitando un termine di ricerca.

La funzionalità di raggruppamento delle schede di Chrome permette agli utenti di organizzare le schede in gruppi, che possono essere colorati per un’identificazione facile. x

Svantaggi: Chrome non offre anteprime delle schede che rappresentano accuratamente il contenuto della pagina se ci si passa sopra con il cursore. Segnalibri

Vantaggi: Chrome ti permette di creare cartelle per organizzare i tuoi segnalibri in categorie, aiutandoti a tenerli ordinati e facili da trovare.

La piccola stella sulla barra degli indirizzi rende rapido e semplice aggiungere un segnalibro di una pagina. x

Svantaggi: Non è fluido navigare fino al gestore dei segnalibri. Inoltre, i segnalibri sono disposti nell’ordine in cui sono stati aggiunti invece che alfabeticamente, il che rende più difficile trovarne uno in fretta. Barra degli indirizzi

Vantaggi: Conosciuta anche come omnibox, la barra degli indirizzi di Chrome funziona anche come barra di ricerca.

Gli utenti possono accedere rapidamente alla loro cronologia di navigazione e ai segnalibri digitando “chrome://history” o “chrome://bookmarks” nell’omnibox. x

Svantaggi: Anche se puoi disattivare permanentemente le previsioni dell’omnibox, esse appariranno comunque in base alla tua cronologia di navigazione, riducendo la tua privacy. Personalizzazione

Vantaggi: La homepage predefinita su Chrome mostra la barra di ricerca Google e una collezione di pagine web frequentemente visitate per un accesso rapido e facile .

Svantaggi: Anche se puoi personalizzare l’aspetto della tua pagina iniziale di Google Chrome aggiungendo un tema/cambiando i colori, ci sono limiti a quanto puoi personalizzare funzionalità e comportamento rispetto a Safari.

Interfaccia utente Safari Schede Vantaggi: Su Mac, puoi passare il mouse sopra una scheda per vedere la sua anteprima live. Puoi fare clic destro su una scheda e selezionare l’opzione che ti permette di chiudere tutte le schede alla sua destra, il che può aiutare a risparmiare tempo. x Svantaggi: La gestione delle schede di Safari è meno flessibile: spostare le schede in una finestra diversa o aprire una nuova scheda dalla corrente non è immediato. Segnalibri Vantaggi: La barra laterale dei segnalibri di Safari rende facile organizzare e accedere ai siti web visitati frequentemente. x Svantaggi: Safari non ti permette di aggiungere un segnalibro trascinando e rilasciando un URL nella cartella. Invece, gli utenti devono cliccare il pulsante Condividi e aggiungerlo manualmente. Barra degli indirizzi Vantaggi: Come Chrome, la barra degli indirizzi di Safari funziona anche come barra di ricerca, permettendo agli utenti di cercare termini o frasi direttamente dalla barra, senza dover navigare verso un motore di ricerca separato.

x Svantaggi: La barra degli indirizzi di Safari ha supporto integrato per funzionalità di privacy come la Prevenzione Intelligente del Tracciamento (ITP) che impedisce ai traccianti di terze parti di seguire gli utenti attraverso il web. Personalizzazione Vantaggi: Gli utenti possono personalizzare la pagina di avvio. Puoi impostare un’immagine di sfondo e visualizzare nuove sezioni, come i Suggerimenti di Siri, il Rapporto sulla Privacy e Condiviso con Te. Le tue personalizzazioni si sincronizzano anche tra dispositivi. x Svantaggi: Nonostante la personalizzazione della pagina di avvio, le opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente generale di Safari sono relativamente limitate. Svantaggi Il gestore delle password funziona solo all’interno del browser e non può essere utilizzato come gestore di password di terze parti su dispositivi Apple.

Data la sua popolarità, Chrome è spesso un bersaglio per hacker e cybercriminali. Ciò significa che potrebbe essere più vulnerabile a violazioni della sicurezza.

Sicurezza di Safari Vantaggi Il browser offre una funzione di Report sulla Privacy che mostra quali siti web ti tracciano e con quale frequenza.

Come Chrome, Safari utilizza il database Google Safe Browsing per proteggere contro i siti di phishing e malware.

Aggiorna automaticamente i siti HTTP non sicuri a HTTPS .

Avvisa gli utenti quando incontra siti web sospetti e ne impedisce il caricamento.

La gestione delle password è eccellente, con un portachiavi iCloud integrato e una funzione di monitoraggio delle password.

Safari include una funzione intelligente di prevenzione del tracciamento che blocca i cookie e altri dati dei siti web condivisi tra domini.

Dispone di una funzione anti-impronta digitale che aiuta a prevenire l’identificazione degli utenti da parte dei siti web in base alle impostazioni e alle preferenze del browser. Svantaggi Non viene aggiornato frequentemente come Chrome, il che potrebbe rappresentare un rischio.

Opzioni limitate per i blocchi pubblicitari.

Le funzionalità di sicurezza di Safari sono integrate e non possono essere personalizzate nella stessa misura di quelle di Chrome.

Verdetto: Chrome ha un vantaggio in termini di estensioni di sicurezza personalizzabili, mentre Safari vanta un sistema di gestione delle password superiore. Entrambi offrono funzionalità di sicurezza robuste ma in modi diversi. Il tuo browser preferito dovrebbe essere quello che meglio si adatta alle tue abitudini online e alle tue preoccupazioni per la sicurezza.

La dipendenza di Google dalla pubblicità può compromettere la privacy degli utenti

Quando si tratta di mantenere privati i tuoi dati personali, è Chrome o Safari a regnare sovrano? Sebbene Chrome abbia un leggero vantaggio nel rimanere aggiornato sulle minacce alla sicurezza, Safari ha un record molto migliore in termini di trasparenza rispetto a Google per quanto riguarda l’esperienza di navigazione privata.

Privacy su Chrome Vantaggi: Chrome offre un’ampia gamma di estensioni per migliorare la privacy

Una parte del codice di Chrome è open-source, il che consente agli utenti di esaminare il browser

Una parte del codice di Chrome è open-source, il che consente agli utenti di esaminare il browser La modalità Incognito impedisce che l’attività venga registrata nella cronologia del browser Svantaggi: Chrome ha una politica sulla privacy vaga

Il flusso di entrate di Google dipende dalla pubblicità, portando al potenziale abuso dei dati di navigazione

Il flusso di entrate di Google dipende dalla pubblicità, portando al potenziale abuso dei dati di navigazione Diverse funzionalità che compromettono la privacy sono attivate per impostazione predefinita—come le previsioni di ricerca e i suggerimenti di URL che vengono automaticamente inviati ai server di Google

Privacy su Safari Vantaggi: Facile bloccare cookie e tracker

Safari offre agli utenti un rapporto sulla privacy per monitorare i tracker e i siti web che li contattano

Safari offre agli utenti un rapporto sulla privacy per monitorare i tracker e i siti web che li contattano Gli utenti possono scegliere le funzionalità premium di iCloud+ come Private Relay e Nascondi la mia email

Private Relay cripta il traffico e lo invia attraverso due relay separati per garantire l’anonimato

Nascondi la mia email crea indirizzi email unici per mantenere privato il tuo indirizzo effettivo

ITP impedisce ai tracker di profilarti usando il tuo indirizzo IP

Modalità di navigazione privata per evitare che l’attività venga registrata nella cronologia del browser Svantaggi: Safari non è open-source, quindi esterni non possono esaminare nessuna parte del suo codice

Gli utenti che desiderano un maggiore controllo sulla loro privacy potrebbero trovare che altri browser offrono più opzioni di personalizzazione



Verdetto: Quando si tratta di privacy degli utenti, Safari vince a mani basse. Apple è nota per dare priorità alla privacy degli utenti e raccogliere dati in modo più etico rispetto ad altri colossi tecnologici.

Chrome vs. Safari: quale è migliore per iPhone e Mac?

Sia Safari che Chrome offrono eccellenti funzionalità, e entrambi presentano i loro vantaggi e svantaggi—quindi, la decisione finale si riduce a ciò che valorizzi di più. Se dai priorità a velocità e personalizzazione tramite estensioni, Chrome potrebbe essere la scelta migliore. Se ti importa di più della stabilità e della privacy, e usi dispositivi Apple esclusivamente, allora Safari è la strada da seguire.

Bonus! Chrome vs. Safari: 5 fatti a caso

Google Chrome

L’ex CEO di Google Eric Schmidt è stato contrario all’idea di sviluppare un browser indipendente per molti anni. I co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page hanno alla fine costruito una versione dimostrativa che ha costretto Schmidt a cambiare idea. Il T-rex nel gioco offline di Chrome Dinosaur Game si chiama Steve. Se apri più di 100 schede su Google Chrome, il conteggio delle schede in alto a destra diventa una faccina stilizzata “:)” su iOS e “:D” su Android. “Facebook” è la parola più cercata su Chrome, seguita da “YouTube”, “Amazon”, “meteo”, e “Walmart”. La domanda che gli utenti di Chrome pongono più spesso è “ Qual è il mio indirizzo IP? ”

Safari

Nella scelta del nome per il suo browser, Apple ha detto di volere un verbo. Il nome “Safari” è stato scelto perché riflette il viaggio del browser attraverso internet. “Safari” è la parola swahili per “viaggio”. Nel 2022, Safari è diventato il secondo browser al mondo ad avere oltre un miliardo di utenti. Chrome è stato il primo. Dovete ringraziare Safari per i numerosi utilizzi della modalità di navigazione privata. Tre anni prima che Google rendesse popolare la sua modalità Incognito, Safari aveva già una funzione per la sospensione temporanea dei cookie e della cache. Apple nasconde “Easter eggs” nelle sue icone tutto il tempo. L’icona di iOS Maps mostra la posizione di Apple a Cupertino, California. La data predefinita dell’icona del Calendario è quando l’app è stata introdotta, e l’icona dell’orologio di iOS mostra l’ora approssimativa in cui è stato annunciato l’iPhone. Tuttavia, non c’è un simbolismo noto per cui la bussola di Safari punta a Nord-Est se non per una questione estetica. La prima versione di Safari per Windows è stata rilasciata nel 2007, ma in seguito è stata interrotta nel 2012 a causa del basso utilizzo.

