Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Hızlı ve güvenli bir VPN kurulumu mu arıyorsunuz? Asus RT-AC68U (v3’e kadar), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S veya RT-AC56U modeline sahipseniz Asus RT-AC68U (v3’e kadar), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S veya RT-AC56U modeline sahipseniz ExpressVPN uygulamasını yönlendiriciler için kurabilirsiniz

Bu eğitim size DNS ayarlarınızı değiştirerek Asus yönlendiricinizi MediaStreamer ile nasıl yapılandıracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, daha hızlı akış hızları sunmak için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesine kaydetmelisiniz, böylece ExpressVPN IP adresinizi tanır ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki adımlar Asus RT-AC68U (v3’e kadar) üzerinde test edilmiştir.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını kullanarak veya ara sıra ExpressVPN hesabınıza giriş yaparak IP adresinizi güncel tutabilirsiniz.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Asus yönlendiricinizde DNS ayarlarını değiştirin

Not: Aşağıdaki adımlar Asuswrt-Merlin aygıt yazılımı için de çalışır.

Yönlendirici yönetici panelinize erişmek için, web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin).

Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Sol kenar çubuğunda WAN‘a tıklayın.

WAN DNS Ayarı altında, Hayır seçeneğini DNS Sunucusuna otomatik bağlan için seçin. Önceden bulunan MediaStreamer IP adreslerini girin.

Uygula seçeneğine tıklayın.

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