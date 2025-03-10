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Ищете быстрый и безопасный VPN? Если у вас есть Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S или RT-AC56U, вы можете Если у вас есть Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S или RT-AC56U, вы можете установить приложение ExpressVPN для роутеров

Это руководство покажет вам как настроить ваш роутер Asus с MediaStreamer, изменив настройки DNS.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для обеспечения более быстрой скорости стриминга. Чтобы использовать MediaStreamer без сбоев, вы должны зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN, чтобы ExpressVPN мог распознать ваш IP-адрес и предоставить MediaStreamer доступ к вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Следующие шаги были протестированы на Asus RT-AC68U (до v3).

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Измените настройки DNS на вашем роутере Asus

Примечание: Указанные ниже шаги также работают для прошивки Asuswrt-Merlin.

Чтобы получить доступ к админ-панели роутера, перейдите по адресу 192.168.1.1 в вашем браузере. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба — admin).

Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

В левой боковой панели нажмите WAN.

В разделе Настройки DNS для WAN выберите Нет для опции Подключаться к DNS-серверу автоматически. Введите ранее найденные IP-адреса MediaStreamer здесь.

Нажмите Apply.

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