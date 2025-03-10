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Это руководство покажет вам как настроить ваш роутер Asus с MediaStreamer, изменив настройки DNS.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для обеспечения более быстрой скорости стриминга. Чтобы использовать MediaStreamer без сбоев, вы должны зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN, чтобы ExpressVPN мог распознать ваш IP-адрес и предоставить MediaStreamer доступ к вашему устройству.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
Следующие шаги были протестированы на Asus RT-AC68U (до v3).
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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваши серверные IP-адреса MediaStreamer
3. Измените настройки DNS на вашем роутере Asus
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.
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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
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3. Измените настройки DNS на вашем роутере Asus
Примечание: Указанные ниже шаги также работают для прошивки Asuswrt-Merlin.
Чтобы получить доступ к админ-панели роутера, перейдите по адресу 192.168.1.1 в вашем браузере. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба — admin).
Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.
В левой боковой панели нажмите WAN.
В разделе Настройки DNS для WAN выберите Нет для опции Подключаться к DNS-серверу автоматически. Введите ранее найденные IP-адреса MediaStreamer здесь.
Нажмите Apply.
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