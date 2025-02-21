Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken YouTube TV izleyemeyen ABD kullanıcıları içindir.
Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Git…
1. Tarayıcınızdan YouTube TV’ye giriş yapın
2. ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın
3. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
4. Destek ile İletişime Geçin
1. Tarayıcınızdan YouTube TV’ye giriş yapın
VPN’e bağlıyken YouTube TV izleme sorunları yaşıyorsanız, YouTube TV’nin tarayıcı versiyonunu uygulama versiyonu yerine kullandığınızdan emin olun.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın
ExpressVPN tarayıcı uzantısını (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir) kullandığınızdan emin olun. Tarayıcı uzantısını kullanmak için ayrıca bilgisayarınıza ExpressVPN uygulamasının kurulmuş olması gerekmektedir.
Sorun devam ederse, farklı bir tarayıcı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. Destek ile İletişime Geçin
Hâlâ VPN’e bağlıyken YouTube TV izleyemiyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.