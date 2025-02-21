Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken YouTube TV izleyemeyen ABD kullanıcıları içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

1. Tarayıcınızdan YouTube TV’ye giriş yapın

VPN’e bağlıyken YouTube TV izleme sorunları yaşıyorsanız, YouTube TV’nin tarayıcı versiyonunu uygulama versiyonu yerine kullandığınızdan emin olun.

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2. ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

ExpressVPN tarayıcı uzantısını (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir) kullandığınızdan emin olun. Tarayıcı uzantısını kullanmak için ayrıca bilgisayarınıza ExpressVPN uygulamasının kurulmuş olması gerekmektedir.

Sorun devam ederse, farklı bir tarayıcı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır.

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3. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:

ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York

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Hâlâ VPN’e bağlıyken YouTube TV izleyemiyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

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ExpressVPN, YouTube TV ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahalesi olmadan çevrimiçi gizlilikten ve güvenlikten her zaman faydalanabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden her zaman kendi koşullarımıza, YouTube TV Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, ExpressVPN ile YouTube TV izlerken ABD’de bulunmanızı gerektirir.