Denne guide er til amerikanske brugere, der ikke kan streame YouTube TV, mens de er forbundet til VPN’en.

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet er løst, inden du fortsætter til næste afsnit.

1. Log ind på YouTube TV fra din browser

Hvis du har problemer med at streame YouTube TV, mens du er forbundet til VPN’en, skal du sikre dig, at du bruger browserversionen af YouTube TV i stedet for appversionen.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

2. Brug ExpressVPN browserudvidelsen

Sørg for, at du bruger ExpressVPN-browserudvidelsen (tilgængelig for Windows, Mac og Linux). For at bruge browserudvidelsen skal du også have ExpressVPN app’en installeret på din computer.

Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at bruge en anden browser. ExpressVPN-browserudvidelsen virker med Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave og Microsoft Edge.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

3. Skift til en anden VPN-serverplacering

Prøv at skifte til disse forskellige VPN-serverplaceringer i følgende rækkefølge:

USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Hvis du stadig ikke kan streame YouTube TV, mens du er forbundet til VPN’en, når som helst ved at klikke eller trykke på chatboksen i nederste højre hjørne af din skærm.

Tilbage til toppen

ExpressVPN er optimeret til at fungere med YouTube TV, så du kan nyde online privatliv og sikkerhed hele tiden, uden at VPN’en forstyrrer. Det bør aldrig bruges som en måde at omgå ophavsret, hvilket er strengt imod vores servicevilkår. Da vi ikke kan se eller kontrollere, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, er du altid ansvarlig for at overholde vores vilkår, YouTube TV’s brugsbetingelser og eventuelle gældende love. Overholdelse kræver, at du befinder dig i USA, mens du streamer YouTube TV med ExpressVPN.