Questa guida è per gli utenti degli Stati Uniti impossibilitati a eseguire lo streaming di YouTube TV mentre sono connessi alla VPN.

Dopo ciascun passaggio, verifica se il problema è risolto prima di procedere alla sezione successiva.

1. Accedi a YouTube TV dal tuo browser

Se riscontri problemi a eseguire lo streaming di YouTube TV mentre sei connesso alla VPN, assicurati di utilizzare la versione browser di YouTube TV piuttosto che la versione dell’app.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

2. Usa l’estensione browser ExpressVPN

Assicurati di utilizzare l’estensione browser di ExpressVPN (disponibile per Windows, Mac e Linux). Per utilizzare l’estensione browser, devi anche aver installato l’app ExpressVPN sul tuo computer.

Se il problema persiste, prova a utilizzare un altro browser. L’estensione browser ExpressVPN funziona con Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave e Microsoft Edge.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

3. Connettiti a un’altra posizione server VPN

Prova a cambiare alle seguenti posizioni server VPN nell’ordine seguente:

Stati Uniti – San Francisco Stati Uniti – Washington DC USA – New York

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Se non riesci ancora a eseguire lo streaming di YouTube TV mentre sei connesso alla VPN, in qualsiasi momento cliccando o toccando la casella di chat nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Torna all’inizio

ExpressVPN è ottimizzato per funzionare con YouTube TV in modo che tu possa godere di privacy e sicurezza online tutto il tempo, senza che la VPN interferisca. Non dovrebbe mai essere utilizzata come mezzo di violazione del copyright, che è strettamente contrario ai nostri Termini di servizio. Poiché non possiamo vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, sei responsabile in ogni momento di rispettare i nostri termini, i Termini di utilizzo di YouTube TV e tutte le leggi applicabili. La conformità richiede di trovarsi negli Stati Uniti mentre si esegue lo streaming di YouTube TV con ExpressVPN.