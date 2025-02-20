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Apple TV için ExpressVPN uygulamasına bağlıyken Netflix’te bir film veya dizi izlemeye çalışırken SSL hatası alıyorsanız, bu kılavuz ne yapmanız gerektiğini gösterecektir.

Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse, kalan adımları atlayabilirsiniz.

1. Netflix uygulamasını zorla kapatın

Netflix uygulamasını zorla kapatmak için:

Netflix uygulamasından çıkın. Siri Uzaktan Kumandası veya Apple TV Uzaktan Kumandası ile TV düğmesine iki kez basın. Netflix uygulamasına gidin. Tıklama panelinde yukarı doğru kaydırın. Netflix uygulamasını yeniden başlatın.

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2. Farklı bir film veya dizi izleyin

Sorun, izlemeye çalıştığınız belirli bir film veya diziyle bağlantılı olabilir. İzlemek için farklı bir film veya dizi seçin, ardından daha önce izleyemediğiniz film veya diziye dönerek şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

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3. 15 dakika sonra yeniden deneyin

Uygulamayı açık tutun ve filmi veya diziyi izlemeyi tekrar denemeden önce 15 dakika bekleyin.

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Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ancak hala bir SSL hata mesajı alıyorsanız, .

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