Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze gids laat zien wat je moet doen als je een SSL-fout krijgt terwijl je een film of programma op Netflix probeert te kijken terwijl je verbonden bent met de ExpressVPN app voor Apple TV.

Controleer na elke stap of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kun je de rest van de stappen overslaan.

1. Forceer stop van de Netflix app

Om de Netflix app geforceerd te stoppen:

Sluit de Netflix app af. Druk op je Siri Remote of Apple TV Remote twee keer op de TV-knop. Scroll naar de Netflix app. Veeg omhoog op de clickpad. Herstart de Netflix app.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

2. Kijk een andere film of serie

Het probleem kan gekoppeld zijn aan een specifieke film of serie die je probeert te kijken. Selecteer een andere film of serie om te kijken en keer daarna terug naar de film of serie die je niet kon kijken om te zien of het nu werkt.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

3. Probeer het na 15 minuten opnieuw

Houd de app open en wacht 15 minuten voordat je de film of het programma opnieuw probeert te kijken.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en nog steeds een SSL-foutmelding ontvangt, .

Terug naar boven