Denne guide vil vise dig, hvad du skal gøre, hvis du får en SSL-fejl, mens du prøver at se en film eller et show på Netflix, mens du er forbundet til ExpressVPN-appen for Apple TV.

Efter hvert trin, tjek om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe de resterende trin over.

1. Tvangsluk Netflix-appen

For at tvangslukke Netflix-appen:

Afslut Netflix-appen. På din Siri- eller Apple TV-fjernbetjening, tryk på TV-knappen to gange. Rul til Netflix-appen. Stryg op på klikpladen. Genstart Netflix-appen.

2. Se en anden film eller et andet show

Problemet kan være knyttet til en bestemt film eller et show, du prøver at se. Vælg en anden film eller show at se, og vend derefter tilbage til filmen eller showet, du ikke kunne se, for at se, om det nu virker.

3. Prøv igen efter 15 minutter

Hold appen åben og vent 15 minutter, før du prøver at se filmen eller showet igen.

