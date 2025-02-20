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Это руководство покажет вам, что делать, если вы получаете ошибку SSL, когда пытаетесь посмотреть фильм или шоу на Netflix через приложение ExpressVPN для Apple TV.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема. Если проблема устранена, вы можете пропустить оставшиеся шаги.

1. Принудительно закрыть приложение Netflix

Чтобы принудительно закрыть приложение Netflix:

Выйдите из приложения Netflix. На пульте Siri Remote или Apple TV Remote дважды нажмите кнопку TV. Прокрутите до приложения Netflix. Проведите вверх по тачпаду. Перезапустите приложение Netflix.

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2. Посмотрите другой фильм или шоу

Проблема может быть связана с конкретным фильмом или шоу, которое вы пытаетесь посмотреть. Выберите другой фильм или шоу для просмотра, а затем вернитесь к фильму или шоу, которые вы не смогли посмотреть, чтобы проверить, работает ли оно теперь.

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3. Повторите попытку через 15 минут

Оставьте приложение открытым и подождите 15 минут перед тем, как снова попытаться посмотреть фильм или шоу.

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Если вы попробовали все вышеуказанные шаги, но все еще получаете сообщение об ошибке SSL, .

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