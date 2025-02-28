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Bu kılavuz size DD-WRT yönlendiricilerde MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını kullanarak veya ara sıra ExpressVPN hesabınıza giriş yaparak IP adresinizi güncel tutabilirsiniz.

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2. MediaStreamer IP adreslerinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. DD-WRT yönlendiricinizde MediaStreamer’ı kurun

DD-WRT yönlendirici yönetici paneline erişmek için, yönlendiricinizin IP adresini bulun. IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna girin.

Yönetici ayarlarına girdikten sonra, üst gezinti çubuğunda Ayar seçeneğine tıklayın.

Temel Ayarlar sekmesinde, Ağ Adres Sunucu Ayarları (DHCP) altında şu bilgileri girin:

Statik DNS 1: önceden bulduğunuz MediaStreamer adresini girin.

önceden bulduğunuz MediaStreamer adresini girin. Statik DNS 2: önceden bulduğunuz MediaStreamer adresini girin.

Kaydet > Ayarları Uygula seçeneğine tıklayın.

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