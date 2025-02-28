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Это руководство покажет вам как настроить MediaStreamer на роутерах DD-WRT.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.
Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer
3. Настройте MediaStreamer на вашем роутере DD-WRT
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Настройте MediaStreamer на вашем роутере DD-WRT
Чтобы получить доступ к панели администрирования роутера DD-WRT, найдите IP-адрес вашего роутера. Введите IP-адрес в адресную строку вашего браузера.
После входа в настройки администратора в верхней панели навигации нажмите Setup.
На вкладке Basic Setup в разделе Настройки сервера сетевых адресов (DHCP) введите следующее:
- Статический DNS 1: Введите адрес MediaStreamer, которые вы нашли ранее.
- Статический DNS 2: Введите адрес MediaStreamer, которые вы нашли ранее.
Нажмите Сохранить > Применить настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.