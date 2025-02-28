Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства? Купить ExpressVPN сейчас

Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства. Установить приложения бесплатно

Это руководство покажет вам как настроить MediaStreamer на роутерах DD-WRT.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.

Нужна помощь? .

Вернуться наверх

2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

Нужна помощь? .

Вернуться наверх

3. Настройте MediaStreamer на вашем роутере DD-WRT

Чтобы получить доступ к панели администрирования роутера DD-WRT, найдите IP-адрес вашего роутера. Введите IP-адрес в адресную строку вашего браузера.

После входа в настройки администратора в верхней панели навигации нажмите Setup.

На вкладке Basic Setup в разделе Настройки сервера сетевых адресов (DHCP) введите следующее:

Статический DNS 1: Введите адрес MediaStreamer, которые вы нашли ранее.

Введите адрес MediaStreamer, которые вы нашли ранее. Статический DNS 2: Введите адрес MediaStreamer, которые вы нашли ранее.

Нажмите Сохранить > Применить настройки.

Нужна помощь? .

Вернуться наверх