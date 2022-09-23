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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Biyometri ile kilidi açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, ExpressVPN Keys’de kaydedilen giriş bilgilerinize birincil şifrenizi girmeden erişebilirsiniz ve böylece şifre güvenliğinizi daha kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

ExpressVPN Keys biyometrik verilerinize erişemez

ExpressVPN Keys, yalnızca Android tarafından biyometrik kimlik doğrulamanın başarılı olup olmadığı konusunda bilgilendirilir. Kayıtlı biyometrik verilere erişemez ve onları kaydedemez.

Birincil şifreniz verilerinizi güvende tutar

Biyometri ile kilidi açma özelliği, ExpressVPN Keys için birincil şifrenizin yerine geçmez veya ExpressVPN Keys’in güvenliğini zayıflatmaz.

Biyometri ile kilidi açma özelliği etkin olduğunda bile, ExpressVPN Keys’de kayıtlı verileriniz her zaman birincil şifreniz ile şifrelenmektedir ve sır vermeyen şifreleme sayesinde her zaman korunur. ExpressVPN Keys güvenliği hakkında daha fazlasını okuyun.

Biyometri ve birincil şifre güvenliği

Biyometri ile kilidi açma özelliğini etkinleştirdiğinizde:

Android tarafından bir şifreleme anahtarı oluşturulur ve Android Keystore‘da tutulur.

Birincil şifreniz bu anahtar kullanılarak şifrelenir; şifreli versiyonu güvenli bir şekilde saklanır ve ona yalnızca ExpressVPN uygulaması erişebilir, diğer uygulamalar veya hizmetler erişemez.

Biyometrik kimlik doğrulama başarılı olduğunda ExpressVPN Keys, Android Keystore‘da tutulan şifreleme anahtarına erişir ve onu birincil şifrenin şifresini çözmek için kullanır, sonrasında ExpressVPN Keys’de kaydedilen giriş bilgilerinin kilidini açar.

Biyometri ile kilidi açma özelliğini devre dışı bıraktığınızda:

Android Keystore‘da tutulan şifreleme anahtarınız ve birincil şifrenizin şifrelenmiş versiyonu anında silinir.

ExpressVPN Andorid uygulamasından çıkış yaptığınızda veya uygulamayı sildiğinizde:

Uygulamadan çıkış yaptığınızda birincil şifreniz ExpressVPN tarafından Android Keystore’dan silinir. Uygulamayı sildiğinizde, hem birincil şifreniz hem şifreleme anahtarı Android Keystore’dan silinir.

Android cihazınıza yeni bir biyometrik veri eklendiğinde:

Android Keystore‘da tutulan şifreleme anahtarı geçersiz olur ve birincil şifrenizin şifrelenmiş versiyonu silinir.

Birincil şifrenizi tekrar girene kadar ExpressVPN Keys’in kilidini biyometri kullanarak açamayacaksınız. Böylece, birisi sizin izniniz olmadan cihazınıza biyometrik verisini eklediğinde bile giriş bilgilerinizin korunması sağlanır.

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