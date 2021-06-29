iOS, Mac veya Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını kurarken, VPN’in ağ etkinliğinizi filtreleyebileceğine veya izleyebileceğine dair bir mesaj görebilirsiniz.

iOS ve Mac

Bu [iPhone, iPad veya Mac] üzerindeki tüm ağ etkinliği VPN kullanırken filtrelenebilir veya izlenebilir.



Android

ExpressVPN, ağ trafiğini izleyebilmesine olanak tanıyan bir VPN bağlantısı kurmak istiyor.

Bu, cihazınızın VPN bağlantısına izin vermenizi istemek için gösterdiği varsayılan bir mesajdır.

Bir VPN uygulaması yüklediğinizde, cihazınız bu mesajı göstererek VPN bağlantısını kabul etmenizi ister. Bu mesajı gördüğünüzde İzin Ver seçeneğini güvenle seçebilirsiniz.

Bu mesaj, yüklediğiniz herhangi bir VPN uygulaması için gösterilir. Bu, ExpressVPN’in ağ trafiğinizi veya etkinliğinizi izlediği anlamına gelmez. ExpressVPN bu mesajın içeriğini değiştiremez veya mesajın görüntülenmesini engelleyemez.

ExpressVPN, gizliliğinizi korumaya ve mahremiyet haklarınıza saygı göstermeye kararlıdır. ExpressVPN asla:

Etkinlik kayıtları tutmaz: ExpressVPN, ziyaret ettiğiniz web sitelerini görmez, kaydetmez veya saklamaz.

Bağlantı kayıtları tutmaz: ExpressVPN bağlantı zaman damgalarını, oturum sürelerini veya cihazınızın kullandığı ExpressVPN IP adresini kaydetmez.

Daha fazla bilgi için ExpressVPN’in günlük politikası ve gizlilik politikası hakkında bilgi edinin.

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