При настройке приложения ExpressVPN на iOS, Mac или Android вы увидите сообщение о возможном фильтрации или мониторинге сетевой активности VPN и запрос на разрешение.

iOS и Mac

Вся сетевая активность на этом [iPhone, iPad или Mac] может фильтроваться или отслеживаться при использовании VPN.



Android

ExpressVPN хочет настроить VPN-подключение, которое позволит ему отслеживать сетевой трафик.

Это стандартное сообщение вашего устройства, запрашивающее разрешение на создание VPN-подключения.

Подобное сообщение появляется при установке любого VPN-приложения. Это не означает, что ExpressVPN отслеживает вашу сетевую активность. ExpressVPN не может изменить текст этого сообщения или предотвратить его появление.

ExpressVPN строго соблюдает политику конфиденциальности и не ведёт:

Журналы активности: ExpressVPN не фиксирует, не записывает и не хранит информацию о посещаемых вами сайтах.

Журналы подключений: ExpressVPN не регистрирует временные метки соединений, продолжительность сеансов или IP-адреса ExpressVPN, используемые вашим устройством.

Подробнее об этом в политике ведения логов ExpressVPN и политике конфиденциальности.

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