При настройке приложения ExpressVPN на iOS, Mac или Android вы увидите сообщение о возможном фильтрации или мониторинге сетевой активности VPN и запрос на разрешение.
iOS и Mac
Вся сетевая активность на этом [iPhone, iPad или Mac] может фильтроваться или отслеживаться при использовании VPN.
Android
ExpressVPN хочет настроить VPN-подключение, которое позволит ему отслеживать сетевой трафик.
Это стандартное сообщение вашего устройства, запрашивающее разрешение на создание VPN-подключения.
Подобное сообщение появляется при установке любого VPN-приложения. Это не означает, что ExpressVPN отслеживает вашу сетевую активность. ExpressVPN не может изменить текст этого сообщения или предотвратить его появление.
ExpressVPN строго соблюдает политику конфиденциальности и не ведёт:
- Журналы активности: ExpressVPN не фиксирует, не записывает и не хранит информацию о посещаемых вами сайтах.
- Журналы подключений: ExpressVPN не регистрирует временные метки соединений, продолжительность сеансов или IP-адреса ExpressVPN, используемые вашим устройством.
Подробнее об этом в политике ведения логов ExpressVPN и политике конфиденциальности.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.