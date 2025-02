Når du opsætter ExpressVPN-appen på iOS, Mac eller Android, vil du muligvis se en besked, der angiver, at din VPN kan filtrere eller overvåge din netværksaktivitet eller trafik, samt en prompt til at tillade eller ikke tillade.

iOS og Mac

Al netværksaktivitet på denne [iPhone, iPad eller Mac] kan blive filtreret eller overvåget, når du bruger VPN.



Android

ExpressVPN vil oprette en VPN-forbindelse, der giver den mulighed for at overvåge netværkstrafik.

Dette er en standardmeddelelse fra din enhed for at bede om din tilladelse til at oprette en VPN-forbindelse.

Hver gang du installerer en VPN-app, vil din enhed bede dig om at tillade VPN-forbindelsen og vise denne standardbesked. Når du ser denne prompt, kan du trygt vælge Tillad for at fortsætte opsætningen.

Denne besked vises for enhver VPN-app, du installerer. Det betyder ikke, at ExpressVPN overvåger din netværkstrafik eller aktivitet. ExpressVPN har ingen kontrol over denne besked – den kan hverken ændre indholdet eller forhindre den i at blive vist i ExpressVPN-appen.

ExpressVPN er forpligtet til at beskytte din privatliv og dine rettigheder. ExpressVPN gemmer aldrig:

Aktivitetslogfiler: ExpressVPN registrerer eller gemmer ikke, hvilke hjemmesider du besøger.

Forbindelseslogfiler: ExpressVPN logger ikke forbindelsestidspunkter, sessionens varighed eller den ExpressVPN IP-adresse, din enhed bruger.

Læs mere om ExpressVPNs politik for logføring og privatlivspolitik.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen